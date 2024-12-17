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Posted 17 декабря, 16:49

Published 17 декабря, 16:49

Modified 17 декабря, 16:51

Updated 17 декабря, 16:51

ХК «Молот» победил «Челмет» со счетом 0:2

«Молот» побеждает в первом матче выездной серии

17 декабря 2024, 16:49
Фото: ВХЛ.

ХК «Молот» победил «Челмет» со счетом 0:2

Следующий матч пермяки проведут в Верхней Пышме

«Молот» побеждает в Челябинске — «Челмет» — «Молот» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

Дубль Дениса Голубева и четвертый «сухарь» в сезоне Егора Горшкова приносят ХК «Молот» победу.

Далее пермский клуб отправляется в Верхнюю Пышму, где 19 декабря встретится с «Горняком-УГМК».

Вчера стало известно, что пермский ХК «Молот» заключил пробный контракт с воспитанником московской школы хоккея, нападающим Артёмом Пугачёвым.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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