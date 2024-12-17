«Молот» побеждает в первом матче выездной серии

Posted 17 декабря, 16:49
Published 17 декабря, 16:49
Modified 17 декабря, 16:51
Updated 17 декабря, 16:51
«Молот» побеждает в Челябинске — «Челмет» — «Молот» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).
Дубль Дениса Голубева и четвертый «сухарь» в сезоне Егора Горшкова приносят ХК «Молот» победу.
Далее пермский клуб отправляется в Верхнюю Пышму, где 19 декабря встретится с «Горняком-УГМК».
Вчера стало известно, что пермский ХК «Молот» заключил пробный контракт с воспитанником московской школы хоккея, нападающим Артёмом Пугачёвым.