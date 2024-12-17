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Posted 17 декабря, 09:45

Published 17 декабря, 09:45

Modified 17 декабря, 09:47

Updated 17 декабря, 09:47

На трассе Пермь –Екатеринбург из-за ДТП остановилось движение

На трассе Пермь-Екатеринбург из-за ДТП остановилось движение

17 декабря 2024, 09:45
Фото: 1MI.

На трассе Пермь –Екатеринбург из-за ДТП остановилось движение

Авария произошла у посёлка Ачит.

Движение на трассе Пермь — Екатеринбург полностью перекрыли из-за ДТП с 13:09. Авария произошла днём 17 декабря на границе Пермского края и Свердловской области, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

ДТП случилось на трассе в нескольких километрах от посёлка Ачит. Движение оказалось полностью перекрыто по обоим направлениям. Водителям предложили продолжить движение в объезд с возвращением на трассу через пять километров. Объезд возможен через пгт Ачит со съездом с а/д Р-242 на 190-м км и возвращением на а/д Р-242 на 185- м км.

Аналогичная ситуация была приблизительно в этом же месте трассы 12 ноября. Авария произошла на 54 километре федеральной автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь —подъезд п. Ачит и это стало причиной пробки.

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