На трассе Пермь –Екатеринбург из-за ДТП остановилось движение

ДТП случилось на трассе в нескольких километрах от посёлка Ачит. Движение оказалось полностью перекрыто по обоим направлениям. Водителям предложили продолжить движение в объезд с возвращением на трассу через пять километров. Объезд возможен через пгт Ачит со съездом с а/д Р-242 на 190-м км и возвращением на а/д Р-242 на 185- м км.