Назван перевозчик субсидируемого авиарейса Пермь-Минск

Posted 17 декабря, 11:36
Published 17 декабря, 11:36
Modified 17 декабря, 11:38
Updated 17 декабря, 11:38
В 2025 году осуществлять субсидированные полеты из Перми в Минск будет авиакомпания «Икар». Об этом сообщает краевой минтранс.
Субсидии на выполнение рейсов составят 64,4 млн рублей, что позволит поддерживать доступность международного сообщения между Пермью и Минском, отмечают в ведомстве.
Всего предполагается осуществление 60 парных рейсов в следующем году. Полеты будут выполняться со 2 апреля по 31 декабря 2025 года, по два парных рейса в неделю.