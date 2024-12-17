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Posted 17 декабря, 11:36

Published 17 декабря, 11:36

Modified 17 декабря, 11:38

Updated 17 декабря, 11:38

В следующем году по маршруту Пермь-Минск будет летать авиакомпания «Икар»

Назван перевозчик субсидируемого авиарейса Пермь-Минск

17 декабря 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney.

В следующем году по маршруту Пермь-Минск будет летать авиакомпания «Икар»

Субсидия на следующий год составит 64,4 млн рублей.

В 2025 году осуществлять субсидированные полеты из Перми в Минск будет авиакомпания «Икар». Об этом сообщает краевой минтранс.

Субсидии на выполнение рейсов составят 64,4 млн рублей, что позволит поддерживать доступность международного сообщения между Пермью и Минском, отмечают в ведомстве.

Всего предполагается осуществление 60 парных рейсов в следующем году. Полеты будут выполняться со 2 апреля по 31 декабря 2025 года, по два парных рейса в неделю.

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#Пермь#Большое савино#Авиаперевозки#Транспорт#Авиаперелет#Авиаперевозчик
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