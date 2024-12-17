Организаторы рассказали о результатах XI Пермского краевого семейного форума

Глава министерства труда и соцразвития Пермского края Павел Фокин отметил, что в 2024 году краевой форум вернулся к более масштабному формату и проходил два дня. В первый день состоялись мастер-классы и мероприятия деловой программы. Второй день был посвящен фестивалю, наполненному праздничной, предновогодней атмосферой, который можно было посетить всей семьей.