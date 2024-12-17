Организаторы рассказали о результатах XI Пермского краевого семейного форума

Posted 17 декабря, 08:10
Published 17 декабря, 08:10
Modified 17 декабря, 08:13
Updated 17 декабря, 08:13
На форуме выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он назвал событие традиционным для Прикамья и знаковым для 2024 года, который был объявлен президентом РФ Годом семьи, сообщается на сайте minsoc.permkrai.ru.
«На площадках обсуждались такие важные темы, как семейные ценности, рождение и воспитание детей, развитие образования, медицины, некоммерческого сектора», — сказал глава региона.
Глава министерства труда и соцразвития Пермского края Павел Фокин отметил, что в 2024 году краевой форум вернулся к более масштабному формату и проходил два дня. В первый день состоялись мастер-классы и мероприятия деловой программы. Второй день был посвящен фестивалю, наполненному праздничной, предновогодней атмосферой, который можно было посетить всей семьей.
Самым главным событием деловой программы стало пленарное заседание «Год семьи в Пермском крае: когда мы вместе — все реально!», участниками которого стали эксперты федерального и регионального уровня, которые обсуждали вопросы, касающиеся семьи и детства. На заседании были подведены итоги Года семьи в регионе.
При поддержке ТПП России прошел отдельный трек, посвященный развитию семейного предпринимательства. Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова обратила внимание на то, что общее семейное дело — это уникальная семейная ценность, сплачивающая всех членов семьи в устойчивый коллектив единомышленников разных возрастов.
«По статистике ТПП России, в семьях представителей семейного бизнеса воспитывается в среднем по 3,3 ребенка. Их дети растут в большой и дружной семье, перенимают опыт старших поколений, затем создают свои семьи с несколькими детьми», — сказала она.
В рамках форума прошли и мероприятия в неожиданных форматах. ЗАГС Пермского края организовал антиконференцию, в ходе которой обсуждались вопросы сохранения брака и укрепления семейных отношений. Отдельно обсуждался пилотный проект комитета ЗАГС Пермского края «Сближение», который запустят в следующем году. Он направлен на профилактику кризисов в брачно-семейных отношениях.
После заседания интересным событием стала дискуссионная секция «Тайм-менеджмент для бизнеса и семьи. Как эффективное управление временем помогает добиться успеха». Психологи Людмила Романова и Юлия Кандаурова рассуждали о способах выявления потенциала и развития семейного бизнеса.
Кроме этого, участники смогли посетить различные секции, мастер-классы, семинары-практикумы, экспертные советы и открытые диалоговые площадки.
Во второй день форума прошел Фестиваль новогодних впечатлений, который включал в себя творческие выступления, шоу с участием Деда Мороза и аниматоров. Гости могли посетить различные мастер-классы, квизы и новогоднее караоке.
Кроме того, прошла встреча с участием спортсменов-олимпийцев «Семья — первая команда». Мероприятие посетили российский пловец, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира по плаванию на короткой воде Александр Красных, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка Европы по баскетболу Светлана Антипова и бобслеист, член национальной сборной команды на двух олимпиадах Сергей Голубев.
Для гостей была организована интерактивная зона с корнхолом, баскетбольным тиром и панна-футболом. Также здесь можно было сдать нормативы ГТО.
Отдельная площадка была посвящена вопросам здоровья, где рассказали о том, как оказывать первую помощь, делать профилактическую гимнастику для глаз, ухаживать за полостью рта, выполнять танцевальную разминку, и многом другом.
В течение всего дня в библиотеке имени Кузьмина проходили мастер-классы и встречи с местными писателями. Кинотрек программы включал дискуссию о роли кино как способа диалога поколений и цикл медиазанятий, в рамках которого участники разных возрастов посмотрели и обсудили короткометражки с медиапедагогами «Пермской синематики». Гостям были предложены документальные и анимационные фильмы, затрагивающие темы семейных ценностей, сохранения истории, передачи традиций, а также профессионального самоопределения.
Для родителей, интересующихся темами воспитания и выстраивания доверительных семейных отношений, были организованы лекторий и мастер-класс «Воспитание сердцем». На этих встречах обсуждалось, как создавать развивающую среду для детей, выстраивать отношения в семье. Кроме этого, была затронута тема роли матери и отца в детском воспитании.
На фестивале также работали консультационные площадки НКО, помогающих семьям Прикамья. На них прошло более 15 мастер-классов для желающих попробовать нестандартные творческие техники по созданию подарков для своих близких.
В конце фестиваля выступила тин-поп-звезда ASAMMUELL.
Напомним, 2024 год Президентом России Владимиром Путиным объявлен Годом семьи. Особое внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностей, укреплению института семьи и усилению мер поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Демография».