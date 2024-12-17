Пермские ученые раскрыли, будет ли у уссурийского полиграфа новогодний пир из пихт

Posted 17 декабря, 08:52
Published 17 декабря, 08:52
Modified 17 декабря, 08:54
Updated 17 декабря, 08:54
Уссурийский полиграф атакует леса Прикамья с 2022 года. Из-за него засыхает огромное количество елей и пихт. В конце ноября 2024 года Россельхознадзор по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю сообщал, что жук-короед расширил захваченные площади до 362 тыс. га.
О зимней жизни насекомого рассказала корреспонденту Properm.ru руководитель научно-исследовательской лаборатории устойчивого лесопользования Естественнонаучного института, доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Людмила Иванчина.
Нет, в зимний период уссурийский полиграф не активен. Он зимует под корой деревьев. Так, вредитель способен переносить очень низкие температуры до -50°С, говорит Иванчина. Активен он при положительных температурах, вылет весной из-под коры наиболее благоприятен, когда температура достигает +15°С.
Тот факт, что полиграф питается при более высоких температурах воздуха подтверждается также результатами наших исследований: при обследовании деревьев было замечено, что в наибольшей степени полиграфом повреждены деревья с южной стороны ствола.
— Насчет того, что есть информация, что он сейчас продолжает питаться… Вряд ли он сейчас активен. Деревья ведь не сразу начинают усыхать после его заселения. И возможно сейчас — это уже последствия его питания осенью или поздним летом.
На территории Пермского края температура зимой так низко не опускается, поэтому особи жука зиму у нас в крае перенесут хорошо и не погибнут, подытожила учёная.