Пермские ученые раскрыли, будет ли у уссурийского полиграфа новогодний пир из пихт

Нет, в зимний период уссурийский полиграф не активен. Он зимует под корой деревьев. Так, вредитель способен переносить очень низкие температуры до -50°С, говорит Иванчина. Активен он при положительных температурах, вылет весной из-под коры наиболее благоприятен, когда температура достигает +15°С.