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Posted 17 декабря, 08:52

Published 17 декабря, 08:52

Modified 17 декабря, 08:54

Updated 17 декабря, 08:54

Пермские ученые раскрыли, будет ли у уссурийского полиграфа новогодний пир из пихт

Пермские ученые раскрыли, будет ли у уссурийского полиграфа новогодний пир из пихт

17 декабря 2024, 08:52
Фото: 1MI.
Этой осенью жук-короед расширил площадь захвата пермских лесов.

Уссурийский полиграф атакует леса Прикамья с 2022 года. Из-за него засыхает огромное количество елей и пихт. В конце ноября 2024 года Россельхознадзор по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю сообщал, что жук-короед расширил захваченные площади до 362 тыс. га.

О зимней жизни насекомого рассказала корреспонденту Properm.ru руководитель научно-исследовательской лаборатории устойчивого лесопользования Естественнонаучного института, доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Людмила Иванчина.

Ест ли уссурийский полиграф леса даже зимой?

Нет, в зимний период уссурийский полиграф не активен. Он зимует под корой деревьев. Так, вредитель способен переносить очень низкие температуры до -50°С, говорит Иванчина. Активен он при положительных температурах, вылет весной из-под коры наиболее благоприятен, когда температура достигает +15°С.

Тот факт, что полиграф питается при более высоких температурах воздуха подтверждается также результатами наших исследований: при обследовании деревьев было замечено, что в наибольшей степени полиграфом повреждены деревья с южной стороны ствола.

— Насчет того, что есть информация, что он сейчас продолжает питаться… Вряд ли он сейчас активен. Деревья ведь не сразу начинают усыхать после его заселения. И возможно сейчас — это уже последствия его питания осенью или поздним летом.

На территории Пермского края температура зимой так низко не опускается, поэтому особи жука зиму у нас в крае перенесут хорошо и не погибнут, подытожила учёная.

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#Полиграф#Уссурийский полиграф#Жук-полиграф
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