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Posted 17 декабря, 02:38

Published 17 декабря, 02:38

Modified 17 декабря, 03:13

Updated 17 декабря, 03:13

Пермский подросток выбросил девочку с балкона и выпал следом

Пермский подросток выбросил девочку с балкона и выпал следом

17 декабря 2024, 02:38
Фото: СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие проводит проверку.

В Гамово из окна выпали молодой человек и девушка. В социальных сетях распространилась видеозапись, где юноша выбрасывает девушку с балкона, а затем выпал сам.

В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что ночью 16 декабря во дворе многоэтажки нашли тело 17-летнего молодого человека с множественными травмами, характерными при падении с высоты. Девушка с аналогичными травмами была доставлена в больницу, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

По этому факту Пермским межрайонным следственным отделом СУ СКР Прикамья проводится проверка. На месте работают следователи, изымаются предметы, имеющее значение, назначаются необходимые судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.

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