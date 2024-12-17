Пермский подросток выбросил девочку с балкона и выпал следом

В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что ночью 16 декабря во дворе многоэтажки нашли тело 17-летнего молодого человека с множественными травмами, характерными при падении с высоты. Девушка с аналогичными травмами была доставлена в больницу, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.