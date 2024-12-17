Пермский подросток выбросил девочку с балкона и выпал следом

Posted 17 декабря, 02:38
Published 17 декабря, 02:38
Modified 17 декабря, 03:13
Updated 17 декабря, 03:13
В Гамово из окна выпали молодой человек и девушка. В социальных сетях распространилась видеозапись, где юноша выбрасывает девушку с балкона, а затем выпал сам.
В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что ночью 16 декабря во дворе многоэтажки нашли тело 17-летнего молодого человека с множественными травмами, характерными при падении с высоты. Девушка с аналогичными травмами была доставлена в больницу, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
По этому факту Пермским межрайонным следственным отделом СУ СКР Прикамья проводится проверка. На месте работают следователи, изымаются предметы, имеющее значение, назначаются необходимые судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.