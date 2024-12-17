Практически до Нового года будет перекрыт проезд у Слудской церкви в Перми. Схема

В связи с ремонтом бесхозного участка теплосети на период с 18 до 25 декабря 2024 года будет запрещен проезд всех видов транспорта по улице Монастырской, 93в (напротив Слудской церкви). Объезд возможен по улицам Матросова, Советская, Окулова и Крисанова. Водителей просят быть внимательными при выборе маршрута движения.