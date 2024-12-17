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Posted 17 декабря, 15:26

Published 17 декабря, 15:26

Modified 17 декабря, 15:28

Updated 17 декабря, 15:28

В Перми до 25 декабря перекроют движение у Слудской церкви

Практически до Нового года будет перекрыт проезд у Слудской церкви в Перми. Схема

17 декабря 2024, 15:26
Фото: properm.ru.

В Перми до 25 декабря перекроют движение у Слудской церкви

Сюжет
Пермские дороги
Изменения движения связаны с ремонтом бесхозной теплосети.

В Перми будет прекращено движение транспорта на участке улицы Монастырской в районе Слудской церкви. Изменения движения связаны с ремонтом бесхозной теплосети, сообщают в администрации города.

Пермские тепловые сети проведут ремонт участка бесхозного трубопровода на улице Монастырской. Ремонт необходим для надёжного теплоснабжения Свято-Троицкого кафедрального собора (Слудская церковь).

В связи с ремонтом бесхозного участка теплосети на период с 18 до 25 декабря 2024 года будет запрещен проезд всех видов транспорта по улице Монастырской, 93в (напротив Слудской церкви). Объезд возможен по улицам Матросова, Советская, Окулова и Крисанова. Водителей просят быть внимательными при выборе маршрута движения.

Сегодня движение на трассе Пермь — Екатеринбург полностью перекрыли из-за ДТП с 13:09. Авария произошла на границе Пермского края и Свердловской области, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

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#Пермь#Пермские дороги#Ограничение движения#Транспорт#Ограничение
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