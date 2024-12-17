Программы ОМК по развитию кадров признали лучшими программами корпоративного обучения

Курс финансовой грамотности «Финансовое со-знание», который также разработал корпуниверситет, рассчитан на всех сотрудников ОМК: рабочих, специалистов и руководителей. Их обучают базовым правилам, как эффективно вести домашнюю бухгалтерию. Он состоит из видеолекций, в которых финансовые эксперты просто и понятно рассказывают, как управлять личными финансами и накопить средства на большие покупки, как снизить задолженности по кредитам и займам, какую государственную поддержку в виде льгот, налоговых вычетов можно получить для экономии семейного бюджета и как обезопасить себя от мошенников.