Прокуратура Прикамья проводит проверку после падения подростков с балкона многоэтажки

Прокуратура Пермского края взяла на контроль установление обстоятельств происшествия в селе Гамово. На опубликованной в соцсетях видеозаписи видно, что 17-летний подросток толкнул девочку из окна балкона многоэтажного дома, а затем прыгнул вниз сам. В результате он погиб, а пострадавшая получила тяжелые травмы.