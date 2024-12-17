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Posted 17 декабря, 05:50

Published 17 декабря, 05:50

Modified 17 декабря, 05:53

Updated 17 декабря, 05:53

Прокуратура взяла на контроль расследование дела о падении подростов с балкона

Прокуратура Прикамья проводит проверку после падения подростков с балкона многоэтажки

17 декабря 2024, 05:50
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

Прокуратура взяла на контроль расследование дела о падении подростов с балкона

Сюжет
Детский мир
Пострадавшая девочка выжила и находится в тяжелом состоянии.

Прокуратура Пермского края взяла на контроль установление обстоятельств происшествия в селе Гамово. На опубликованной в соцсетях видеозаписи видно, что 17-летний подросток толкнул девочку из окна балкона многоэтажного дома, а затем прыгнул вниз сам. В результате он погиб, а пострадавшая получила тяжелые травмы.

Надзорный орган проверит деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Прокуратура выяснит, была ли организована профилактическая работа с семьями подростков. Также ведомство проведет мероприятия, направленные на установление причин и условий происшествия. В пресс-службе прокуратуры Прикамья сообщают, что надзорный орган держит на контроле ход расследования уголовного дела, ранее возбужденного СУ СК России по Пермскому краю.

Инцидент произошел ночью 16 декабря в селе Гамово. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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