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Posted 17 декабря, 05:56

Published 17 декабря, 05:56

Modified 17 декабря, 05:58

Updated 17 декабря, 05:58

Прокуратура вернула на баланс Перми 17 безхозяйных участков Кировского района

Прокуратура вернула на баланс Перми 17 безхозяйных участков Кировского района

17 декабря 2024, 05:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Кировский район
Оказалось, что объекты транспортной инфраструктуры фактически не имели собственника.

Прокуратура вернула в собственность администрации Перми 17 бесхозяйных участков улично-дорожной сети Кировского района, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Выяснилось, что 17 внутриквартальных проездов фактически никому не принадлежат. Более того, администрация района даже не попыталась найти их собственника.

Прокурор обратился в суд с иском о возложении на власти района обязанностей обеспечить постановку на учет объектов транспортной инфраструктуры. Кировский райсуд удовлетворил требования прокурора. Сейчас нарушения устранены, участки поставлены на учет и приняты на баланс города.

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#Суд#Пермь#Прокуратура#Нарушения#Кировский район#Дорожное хозяйство#Бесхозяйные участки
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