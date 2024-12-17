Прокуратура вернула на баланс Перми 17 безхозяйных участков Кировского района

Прокурор обратился в суд с иском о возложении на власти района обязанностей обеспечить постановку на учет объектов транспортной инфраструктуры. Кировский райсуд удовлетворил требования прокурора. Сейчас нарушения устранены, участки поставлены на учет и приняты на баланс города.