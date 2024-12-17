Прокуратура вернула на баланс Перми 17 безхозяйных участков Кировского района

Posted 17 декабря, 05:56
Published 17 декабря, 05:56
Modified 17 декабря, 05:58
Updated 17 декабря, 05:58
Прокуратура вернула в собственность администрации Перми 17 бесхозяйных участков улично-дорожной сети Кировского района, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Выяснилось, что 17 внутриквартальных проездов фактически никому не принадлежат. Более того, администрация района даже не попыталась найти их собственника.
Прокурор обратился в суд с иском о возложении на власти района обязанностей обеспечить постановку на учет объектов транспортной инфраструктуры. Кировский райсуд удовлетворил требования прокурора. Сейчас нарушения устранены, участки поставлены на учет и приняты на баланс города.