Рядовой из Нытвенского округа погиб на СВО в начале лета

Posted 17 декабря, 10:45
Published 17 декабря, 10:45
Modified 17 декабря, 10:48
Updated 17 декабря, 10:48
На СВО погиб рядовой из Нытвенского городского округа Евгений Габидуллин. Он служил оператором в штурмовом подразделении. Мужчина погиб 4 июня текущего года, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Прощание с Евгением пройдет в среду, 18 декабря. Церемония начнется в 10:00 во Дворце культуры и спорта в поселке Уральский (ул. Набережная, 23), а гражданская панихида — в 11:00. Власти приносят соболезнования родным и близким, но не рассказывают подробностей о том, как рядовой жил до участия в спецоперации.
СВО длится с 24 февраля 2022 года. Осенью того же года в России прошла частичная мобилизация — в ноябре президент Владимир Путин сообщал, что для прохождения военной подготовки и отправки в зону проведения спецоперации призвали более 300 тыс. россиян.