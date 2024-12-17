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Posted 17 декабря, 10:45

Published 17 декабря, 10:45

Modified 17 декабря, 10:48

Updated 17 декабря, 10:48

В поселке Уральский Пермского края простятся с погибшим участником СВО

Рядовой из Нытвенского округа погиб на СВО в начале лета

17 декабря 2024, 10:45
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Нытвенского городского округа.

В поселке Уральский Пермского края простятся с погибшим участником СВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Новости о погибших военнослужащих сообщают местные власти.

На СВО погиб рядовой из Нытвенского городского округа Евгений Габидуллин. Он служил оператором в штурмовом подразделении. Мужчина погиб 4 июня текущего года, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Прощание с Евгением пройдет в среду, 18 декабря. Церемония начнется в 10:00 во Дворце культуры и спорта в поселке Уральский (ул. Набережная, 23), а гражданская панихида — в 11:00. Власти приносят соболезнования родным и близким, но не рассказывают подробностей о том, как рядовой жил до участия в спецоперации.

СВО длится с 24 февраля 2022 года. Осенью того же года в России прошла частичная мобилизация — в ноябре президент Владимир Путин сообщал, что для прохождения военной подготовки и отправки в зону проведения спецоперации призвали более 300 тыс. россиян.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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