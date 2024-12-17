Рядовой из Нытвенского округа погиб на СВО в начале лета

Прощание с Евгением пройдет в среду, 18 декабря. Церемония начнется в 10:00 во Дворце культуры и спорта в поселке Уральский (ул. Набережная, 23), а гражданская панихида — в 11:00. Власти приносят соболезнования родным и близким, но не рассказывают подробностей о том, как рядовой жил до участия в спецоперации.