Сотрудницу миграционной службы и переводчика с таджикского уличили во взятках

После чего Кодиров начал направлять к Ворончихиной «клиентов». Уже спустя несколько дней он позвонил сотруднице миграционного пункта и сказал, что направил к ней первого желающего стать гражданином России. В тот момент Ворончихина официально находилась в декретном отпуске, и, чтобы не вызвать подозрений, оформила заявление и приняла документы от гражданина Таджикистана за подписью ничего не подозревающей коллеги. Сотрудники миграционки тогда даже удивлялись «служебному рвению» эксперта — несмотря на отпуск, она продолжала ходить на работу. Спустя пару недель Кодиров отправил женщине нового «клиента» — тому нужно было быстро оформить гражданство для жены и четверых детей.