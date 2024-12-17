Сотрудницу миграционной службы и переводчика с таджикского уличили во взятках

Posted 17 декабря, 02:00
Published 17 декабря, 02:00
Modified 17 декабря, 02:00
Updated 17 декабря, 02:00
В Кизеле начали судить бывшую эксперта миграционной службы, 36-летнюю Ольгу Ворончихину. Она обвиняется в получении взятое на сумму 140 тыс. рублей от прибывших на территорию Пермского края мигрантов из Таджикистана. Как стало известно журналисту Properm.ru из достоверных источников, сейчас продолжается расследование дела в отношении гражданина, выступавшего посредником во взятках между Ворончихиной и его земляками.
Бывший журналист из Таджикистана Шариф Кодиров приехал в Россию в середине 90-х годов и получил гражданство. По информации журналиста Properm.ru от собеседников в следствии, именно его считают посредником между сотрудницей миграционной службы и мигрантами. Своей вины мужчина не признает, пытаясь уйти от ответственности, полностью переложив ее на плечи Ворончихиной.
Сначала Кодиров жил в Екатеринбурге, а в начале 2000-х зарегистрировался в Перми в качестве индивидуального предпринимателя — как организатор общественного питания. Первое ИП он ликвидировал, и уже в 2015 году занялся переводами документов бывших сограждан для представления в разные государственные организации в России. Кроме того, его ИП, согласно ЕГРЮЛ, могло заниматься широким спектром деятельности — от парикмахерского дела и торговли овощами до шиномонтажа и ремонта автомобилей.
С Ворончихиной живущий в Перми Кодиров познакомился в 2021 году, считает следствие. Он специально приехал в Кизел, пришел к ней в миграционный пункт и сообщил, что он представляет интересы граждан Таджикистана, которые обращаются к нему для перевода документов на русский язык. Кодиров пояснил, что его соотечественники заинтересованы в получении гражданства России без лишних проволочек. За лояльное отношение и помощь в беспрепятственном оформлении документов, в том числе — без реального знания русского языка, Кодиров предложил Ворончихиной получать «материальную помощь». Эксперт миграционной службы, от чьего решения зависит оформление документов, на предложение переводчика согласилась.
После чего Кодиров начал направлять к Ворончихиной «клиентов». Уже спустя несколько дней он позвонил сотруднице миграционного пункта и сказал, что направил к ней первого желающего стать гражданином России. В тот момент Ворончихина официально находилась в декретном отпуске, и, чтобы не вызвать подозрений, оформила заявление и приняла документы от гражданина Таджикистана за подписью ничего не подозревающей коллеги. Сотрудники миграционки тогда даже удивлялись «служебному рвению» эксперта — несмотря на отпуск, она продолжала ходить на работу. Спустя пару недель Кодиров отправил женщине нового «клиента» — тому нужно было быстро оформить гражданство для жены и четверых детей.
Так в 2021 году Кодиров, рассказали журналисту Properm.ru собеседники в следственных органах, направил к Ворончихиной восемь «клиентов». В зависимости от объема документов. она получала от 10 тыс. рублей до 40 тыс. рублей за содействие.
Известно, что все обращающиеся через переводчика к госслужащей не могли оформить гражданство без проблем в нормальном порядке: в ряде случаев у мигрантов были проблемы с документами, некоторые длительное время до обращения за услугой незаконно проживали на территории России.
Интересно, что Кодиров, «помогая соотечественникам» требовал от них приобретения жилплощади в предназначенном для расселения аварийном жилье в Кизеле. В реальности никто из них в этих домах скорее всего не жил, это было необходимо для оформления документов на гражданство. Кодиров, по данным силовиков, получал за эти услуги от соотечественников суммы, в несколько раз превышающие размер взяток, переданных Ворончихиной за беспрепятственное оформление документов.
По мнению следствия, Ворончихина точно получила за свои услуги не менее 140 тыс. рублей. Деньги перечислялись на карту ее родной сестры. После зачисления денег сотрудница миграционной службы получала наличку в банкомате, либо сестра перечисляла их в счет погашения кредита.
В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину в совершенном ею преступлении. В отношении взяткодателя уголовное дело выделено в отдельное производство. Как уточняют в прокуратуре, за совершение преступления эксперту по миграционному учету грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет