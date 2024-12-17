Стало известно состояние членов экипажа затонувшего танкера «Волгонефть 212»

В воскресенье, 15 декабря, в акватории Черного моря разбился танкер «Волгонефть 212». На борту находились 12 человек, один из них — 23-летний матрос — погиб. В результате 11 потерпевших были госпитализированы в больницу в Анапе. Как сообщается в группе городской больницы города Анапы «ВКонтакте», из них двое человек были в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. Все они сейчас находятся в травматологии с диагнозом «общее переохлаждение». Вчера, 16 декабря, состояние двух «тяжелых» пациентов улучшилось, их перевели в отделение. Все передвигаются самостоятельно, опасений за их здоровье нет.