Стало известно состояние членов экипажа затонувшего танкера «Волгонефть 212»

Posted 17 декабря, 05:11
Published 17 декабря, 05:11
Modified 17 декабря, 05:15
Updated 17 декабря, 05:15
Госинспекция труда в Пермском крае рассказала о первых выводах, сделанных при расследовании обстоятельств крушения танкера «Волгонефть 212» у Черного моря. Судно принадлежит пермскому ООО «Кама шиппинг».
Заключения, полученные из городской больницы города Анапы свидетельствуют, что 11 членов экипажа получили травмы легкой степени тяжести, в том числе капитан. Один член экипажа отказался от госпитализации. По словам руководителя региональной Госинспекции труда Олега Украинского, вчера, 16 декабря был утвержден состав комиссии по расследованию происшествия под руководством замначальника ведомства Павла Бахтагареева. В пресс-службе краевой трудовой инспекции сообщают, что комиссия проводит правовой анализ соблюдения требований охраны труда работодателем.
В воскресенье, 15 декабря, в акватории Черного моря разбился танкер «Волгонефть 212». На борту находились 12 человек, один из них — 23-летний матрос — погиб. В результате 11 потерпевших были госпитализированы в больницу в Анапе. Как сообщается в группе городской больницы города Анапы «ВКонтакте», из них двое человек были в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. Все они сейчас находятся в травматологии с диагнозом «общее переохлаждение». Вчера, 16 декабря, состояние двух «тяжелых» пациентов улучшилось, их перевели в отделение. Все передвигаются самостоятельно, опасений за их здоровье нет.