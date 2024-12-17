Суд не отдал Audi A6 бывшему директору кунгурского «Водоканала»

Posted 17 декабря, 12:58
Published 17 декабря, 12:58
Modified 17 декабря, 13:00
Updated 17 декабря, 13:00
Кунгурский городской суд оставил бывшего директора муниципального предприятия «Водоканал» Андрея Богомолова под домашним арестом еще на месяц, до 15 января. О продлении меры пресечения ходатайствовали следователи СКР, в том числе в связи с продлением срока расследования по делу о хищении денег муниципального предприятия.
На данный момент в Пермский краевой суд апелляционных жалоб на продление домашнего ареста Богомолову не поступало, рассказали журналисту Properm.ru в инстанции. Одновременно с тем, бывший директор муниципального «Водоканала» не смог в краевом суде обжаловать арест, наложенный следствием на его автомобиль Audi A6.
Богомолова задержали на рабочем месте 15 мая. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с деньгами муниципального предприятия (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывшему кандидату в главы Кунгура и сотруднику МВД вменяется хищение из бюджета КГУП «Водоканал» более 2 млн рублей. Как считает следствие, Богомолов заключал контракты с аффилированными ему организациями, работы на самом деле проводились силами работников МУП.
В уголовном деле Богомолова несколько эпизодов мошенничества. Так, следствие утверждает, что он похитил деньги, направленные на строительство водоводов к поселкам, где получили землю многодетные семьи.