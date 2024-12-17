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Posted 17 декабря, 12:58

Published 17 декабря, 12:58

Modified 17 декабря, 13:00

Updated 17 декабря, 13:00

Суд не отдал Audi A6 бывшему директору кунгурского «Водоканала»

Суд не отдал Audi A6 бывшему директору кунгурского «Водоканала»

17 декабря 2024, 12:58
Фото: 1MI/"Искра Кунгур».
Сюжет
Кунгур
Пермский краевой суд оставил бывшего руководителя кунгурского муниципального предприятия под домашним арестом.

Кунгурский городской суд оставил бывшего директора муниципального предприятия «Водоканал» Андрея Богомолова под домашним арестом еще на месяц, до 15 января. О продлении меры пресечения ходатайствовали следователи СКР, в том числе в связи с продлением срока расследования по делу о хищении денег муниципального предприятия.

На данный момент в Пермский краевой суд апелляционных жалоб на продление домашнего ареста Богомолову не поступало, рассказали журналисту Properm.ru в инстанции. Одновременно с тем, бывший директор муниципального «Водоканала» не смог в краевом суде обжаловать арест, наложенный следствием на его автомобиль Audi A6.

Богомолова задержали на рабочем месте 15 мая. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с деньгами муниципального предприятия (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывшему кандидату в главы Кунгура и сотруднику МВД вменяется хищение из бюджета КГУП «Водоканал» более 2 млн рублей. Как считает следствие, Богомолов заключал контракты с аффилированными ему организациями, работы на самом деле проводились силами работников МУП.

В уголовном деле Богомолова несколько эпизодов мошенничества. Так, следствие утверждает, что он похитил деньги, направленные на строительство водоводов к поселкам, где получили землю многодетные семьи.

Бывшего директора кунгурского «Водоканала» оставили под домашним арестом
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#Суд#Экономика#Мошенничество#Кунгур#Кунгурский район#Водоканал#МУП «Водоканал»#Кунгурский
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