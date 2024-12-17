Суд не отдал Audi A6 бывшему директору кунгурского «Водоканала»

Богомолова задержали на рабочем месте 15 мая. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с деньгами муниципального предприятия (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывшему кандидату в главы Кунгура и сотруднику МВД вменяется хищение из бюджета КГУП «Водоканал» более 2 млн рублей. Как считает следствие, Богомолов заключал контракты с аффилированными ему организациями, работы на самом деле проводились силами работников МУП.