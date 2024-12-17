Суд оставил в силе решение об изъятии 4 миллионов у пермской чиновницы

Ленинский районный суд 25 июля вынес решение об изъятии у сотрудницы дептранса Шафиги Гошналы кызы Насибовой в доход государства 4 млн рублей. Было установлено, что на банковские счета муниципального служащего в 2022 году поступили денежные средства, значительно превышающие совокупный доход за три года. В ходе проверочных мероприятий законность получения денежных средств в размере 4 млн рублей не подтверждена. По данным дептаранса, нарушения изначально были выявлены специалистами отдела по противодействию коррупции администрации Перми в рамках анализа сведений о доходах муниципального служащего.