Суд оставил в силе решение об изъятии 4 миллионов у пермской чиновницы

Posted 17 декабря, 14:03
Published 17 декабря, 14:03
Modified 17 декабря, 14:57
Updated 17 декабря, 14:57
Судья Пермского краевого суда Ирина Мухтарова отказала сотруднице департамента транспорта мэрии Перми Шафиге Насибовой в обжаловании решения первой инстанции об изъятии у нее 4 млн рублей. С иском в суд вышла прокуратура Перми, указав, что чиновница не смогла подтвердить легальность дохода на эту сумму в 2022 году.
По информации журналиста Properm.ru, в апелляционной жалобе Насибова указала, что якобы на ее банковскую карту эти деньги переводила сестра. Но родственники не смогли в судебном заседании подтвердить, что они имели такие суммы денег и передавали чиновнице. Против удовлетворения апелляционной жалобы выступил прокурор Севак Ванцян, сообщили редакции в краевой прокуратуре.
По информации журналиста Properm.ru, речи об увольнении сотрудницы дептранса из-за факта коррупции не идет: в данный момент чиновница находится в отпуске по уходу за ребенком. По закону, работодатель должен уволить служащего с формулировкой «в связи с утратой доверия» в случае предоставления недостоверных сведений, что по всей вероятности и произойдет после окончания декретного отпуска.
Ленинский районный суд 25 июля вынес решение об изъятии у сотрудницы дептранса Шафиги Гошналы кызы Насибовой в доход государства 4 млн рублей. Было установлено, что на банковские счета муниципального служащего в 2022 году поступили денежные средства, значительно превышающие совокупный доход за три года. В ходе проверочных мероприятий законность получения денежных средств в размере 4 млн рублей не подтверждена. По данным дептаранса, нарушения изначально были выявлены специалистами отдела по противодействию коррупции администрации Перми в рамках анализа сведений о доходах муниципального служащего.