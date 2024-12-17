properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 14:03

Published 17 декабря, 14:03

Modified 17 декабря, 14:57

Updated 17 декабря, 14:57

Суд оставил в силе решение об изъятии 4 миллионов у пермской чиновницы

Суд оставил в силе решение об изъятии 4 миллионов у пермской чиновницы

17 декабря 2024, 14:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Возле кормушки
Чиновница департамента транспорта не смогла объяснить, откуда у нее на банковском счету в 2022 году появились 4 млн рублей.

Судья Пермского краевого суда Ирина Мухтарова отказала сотруднице департамента транспорта мэрии Перми Шафиге Насибовой в обжаловании решения первой инстанции об изъятии у нее 4 млн рублей. С иском в суд вышла прокуратура Перми, указав, что чиновница не смогла подтвердить легальность дохода на эту сумму в 2022 году.

По информации журналиста Properm.ru, в апелляционной жалобе Насибова указала, что якобы на ее банковскую карту эти деньги переводила сестра. Но родственники не смогли в судебном заседании подтвердить, что они имели такие суммы денег и передавали чиновнице. Против удовлетворения апелляционной жалобы выступил прокурор Севак Ванцян, сообщили редакции в краевой прокуратуре.

По информации журналиста Properm.ru, речи об увольнении сотрудницы дептранса из-за факта коррупции не идет: в данный момент чиновница находится в отпуске по уходу за ребенком. По закону, работодатель должен уволить служащего с формулировкой «в связи с утратой доверия» в случае предоставления недостоверных сведений, что по всей вероятности и произойдет после окончания декретного отпуска.

Ленинский районный суд 25 июля вынес решение об изъятии у сотрудницы дептранса Шафиги Гошналы кызы Насибовой в доход государства 4 млн рублей. Было установлено, что на банковские счета муниципального служащего в 2022 году поступили денежные средства, значительно превышающие совокупный доход за три года. В ходе проверочных мероприятий законность получения денежных средств в размере 4 млн рублей не подтверждена. По данным дептаранса, нарушения изначально были выявлены специалистами отдела по противодействию коррупции администрации Перми в рамках анализа сведений о доходах муниципального служащего.

Чиновницу пермского департамента избавили от неподтвержденных доходов в 4 млн
Узнать подробнее
#Происшествия#Общество#Суд#Возле кормушки#Прокуратура#Коррупционеры#Доходы чиновников#Прокуратура перми#Коррупция#Чиновник#Утрата доверия#Декларации чиновников#Борьба с коррупцией#Городская прокуратура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика