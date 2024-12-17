Топ-менеджерам пермской «Телты» продлили арест в СИЗО

Posted 17 декабря, 10:34
Published 17 декабря, 10:34
Modified 17 декабря, 10:36
Updated 17 декабря, 10:36
Судья Хамовнического суда Ольга Железякова продлила срок содержания под стражей бывшему гендиректору Пермского телефонного завода Алексею Высокову и главному бухгалтеру Елене Гришиной. Речь идет о ходатайстве следствия по делу о мошенничестве при исполнении госзаказа на поставку полевых телефонных аппаратов для нужд Минобороны РФ.
Суд удовлетворил ходатайство следствия еще 13 декабря, сегодня, 17 декабря, оно вступило в силу.
12 декабря Мещанский суд Москвы направил в Верховный суд РФ вопрос о определении подсудности рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего владельца пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова, гендиректора Высокова, главбуха Гришиной предприятия и бывшего военпреда Минобороны РФ Алексея Пальмова, обвиняемых в хищении 48 млн рублей.
Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Морозов, Высоков и Гришина находятся в СИЗО, а с Пальмова взята подписка о невыезде. На прошлой неделе стало известно, что Морозов с ноября находится на лечении в тюремной больнице, откуда его доставляют в судя на заседания. Ранее суд продлил ему арест в СИЗО до февраля.
3 сентября судья Таганского суда Светлана Спицына вынесла определение о смене территориальной подсудности для рассмотрения дела и направила его по месту совершения преступления — в Мещанский суд. Адвокаты подсудимых не оставляют попытки сменить подсудность, ходатайствуя о рассмотрении дела в Ленинском районном суде в Перми.