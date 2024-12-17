Топ-менеджерам пермской «Телты» продлили арест в СИЗО

Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Морозов, Высоков и Гришина находятся в СИЗО, а с Пальмова взята подписка о невыезде. На прошлой неделе стало известно, что Морозов с ноября находится на лечении в тюремной больнице, откуда его доставляют в судя на заседания. Ранее суд продлил ему арест в СИЗО до февраля.