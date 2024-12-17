Уголовное дело возбуждено после падения девочки и юноши с балкона в селе Гамово

Posted 17 декабря, 05:35
Published 17 декабря, 05:35
Modified 17 декабря, 05:48
Updated 17 декабря, 05:48
Следователи СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) после смерти 17-летнего юноши и падения с высоты несовершеннолетней девушки в селе Гамово. Соответствующее поручение дал руководитель регионального следственного управления СК России Денис Головкин.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы. Идет допрос свидетелей, проводятся другие следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств случившегося. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.
Ночью 16 декабря во дворе многоквартирного дома в селе Гамово нашли тело 17-летнего юноши с множественными травмами, характерными при падении с высоты. Девушка с аналогичными травмами госпитализирована в больницу, она находится в тяжелом состоянии. Страшная видеозапись появилась в соцсетях: на кадрах видно, что парень выталкивает из окна девушку, а затем прыгает вниз сам.