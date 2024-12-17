Уголовное дело возбуждено после падения девочки и юноши с балкона в селе Гамово

Ночью 16 декабря во дворе многоквартирного дома в селе Гамово нашли тело 17-летнего юноши с множественными травмами, характерными при падении с высоты. Девушка с аналогичными травмами госпитализирована в больницу, она находится в тяжелом состоянии. Страшная видеозапись появилась в соцсетях: на кадрах видно, что парень выталкивает из окна девушку, а затем прыгает вниз сам.