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Posted 17 декабря, 12:05

Published 17 декабря, 12:05

Modified 17 декабря, 12:07

Updated 17 декабря, 12:07

«Уралхим» и пермский художник Moff завершили проект #ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждом

«Уралхим» и пермский художник Moff завершили проект #ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждом

17 декабря 2024, 12:05
Фото: пресс-служба «Уралхима».
Группа «Уралхим» завершила масштабный проект в области уличного искусства #ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждому. Муралы с таким тэгом созданы в шести городах России и на предприятиях «Уралхима».
Фото: пресс-служба «Уралхима»

Эти вдохновляющие городские картины ярко визуализируют большую идею «Уралхима»: «Мир без голода — не просто мечта, это наша миссия».

Художественные объекты придуманы и созданы сотрудниками «Уралхима» совместно с пермским художником-иллюстратором Вячеславом Moff. Проект стартовал в октябре 2023 года в городе Соликамске Пермского края. В 2024 году он продолжился серией тематически связанных муралов

  • Тольятти (Самарская область), Воскресенске (Московская область), Перми, Березниках (Пермский край) и Кирово-Чепецке (Кировская область).

Посмотреть видео о проекте можно по ссылке.

Цель арт-коллаборации — рассказать сотрудникам Группы «Уралхим» и жителям регионов

  • важности мировой продовольственной безопасности, создать объединяющие смыслы, а также способствовать развитию кросс-культурных связей между сообществами во всех городах присутствия Группы.

Татьяна Семенова, директор по связям с общественностью АО «ОХК „Уралхим“:

Искоренение проблемы голода в мире — одна из самых серьезных целей, стоящих перед человечеством. «Уралхим» считает важным всей своей деятельностью, в том числе и коммуникационным ресурсом, помогать миру достигнуть ее. Инициативы в области уличного визуального искусства, подобные нашему, служат постоянным напоминанием о важности этой цели.
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