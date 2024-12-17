«Уралхим» и пермский художник Moff завершили проект #ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждом

Posted 17 декабря, 12:05
Published 17 декабря, 12:05
Modified 17 декабря, 12:07
Updated 17 декабря, 12:07
Эти вдохновляющие городские картины ярко визуализируют большую идею «Уралхима»: «Мир без голода — не просто мечта, это наша миссия».
Художественные объекты придуманы и созданы сотрудниками «Уралхима» совместно с пермским художником-иллюстратором Вячеславом Moff. Проект стартовал в октябре 2023 года в городе Соликамске Пермского края. В 2024 году он продолжился серией тематически связанных муралов
Посмотреть видео о проекте можно по ссылке.
Цель арт-коллаборации — рассказать сотрудникам Группы «Уралхим» и жителям регионов
Татьяна Семенова, директор по связям с общественностью АО «ОХК „Уралхим“:
Искоренение проблемы голода в мире — одна из самых серьезных целей, стоящих перед человечеством. «Уралхим» считает важным всей своей деятельностью, в том числе и коммуникационным ресурсом, помогать миру достигнуть ее. Инициативы в области уличного визуального искусства, подобные нашему, служат постоянным напоминанием о важности этой цели.