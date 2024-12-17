«Уралхим» и пермский художник Moff завершили проект #ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждом

Художественные объекты придуманы и созданы сотрудниками «Уралхима» совместно с пермским художником-иллюстратором Вячеславом Moff. Проект стартовал в октябре 2023 года в городе Соликамске Пермского края. В 2024 году он продолжился серией тематически связанных муралов