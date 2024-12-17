«Уралкалий» раздаст новогодние подарки детям сотрудников

В каждом наборе — сладости от ведущих производителей кондитерских изделий, а также развивающие игры с учетом возрастной категории детей. Малыши получат раскраску из дерева и книжку с секретами, дети в возрасте 4-7 лет — деревянную кормушку для птиц и игру «Ассоциариум», 8-11 лет — беспроводные наушники и семейную стратегическую игру «Накорми планету», 12-15 лет — беспроводные наушники и игровой набор «Квиз». Кроме этого, всем детям достанется брендированный мешок для обуви и праздничная открытка от компании.