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Posted 17 декабря, 10:42

Published 17 декабря, 10:42

Modified 17 декабря, 10:44

Updated 17 декабря, 10:44

«Уралкалий» раздаст новогодние подарки детям сотрудников

«Уралкалий» раздаст новогодние подарки детям сотрудников

17 декабря 2024, 10:42
Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий».
«Уралкалий» подарит новогодние подарки детям сотрудников компании. Всего планируется раздать свыше 15 тысяч наборов.

В каждом наборе — сладости от ведущих производителей кондитерских изделий, а также развивающие игры с учетом возрастной категории детей. Малыши получат раскраску из дерева и книжку с секретами, дети в возрасте 4-7 лет — деревянную кормушку для птиц и игру «Ассоциариум», 8-11 лет — беспроводные наушники и семейную стратегическую игру «Накорми планету», 12-15 лет — беспроводные наушники и игровой набор «Квиз». Кроме этого, всем детям достанется брендированный мешок для обуви и праздничная открытка от компании.

«Уралкалий» также дарит детям сотрудников и творческие подарки — новогодние представления. В Березниках малыши посмотрят новогоднюю сказку «Как дети Новый год спасли…». Дети 7-10 лет увидят постановку «12 месяцев», а школьники постарше — «Новый год в стране чудес». В Соликамске для дошкольников состоится новогоднее представление «Маша и тайна волшебных фонарей» с интерактивом и сказочными героями. Дети старшего возраста смогут увидеть современное кино — компания профинансировала 13 сеансов просмотра новогодних фильмов.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

Каждый год дети наших сотрудников находят под елкой подарки от «Уралкалия». Создавать для них атмосферу новогодней сказки и радовать их — это наша устоявшаяся добрая традиция и важная часть социального пакета. В этом году на организацию новогодних мероприятий компания выделила свыше 60 млн рублей.
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