«Уралкалий» раздаст новогодние подарки детям сотрудников

Posted 17 декабря, 10:42
Published 17 декабря, 10:42
Modified 17 декабря, 10:44
Updated 17 декабря, 10:44
В каждом наборе — сладости от ведущих производителей кондитерских изделий, а также развивающие игры с учетом возрастной категории детей. Малыши получат раскраску из дерева и книжку с секретами, дети в возрасте 4-7 лет — деревянную кормушку для птиц и игру «Ассоциариум», 8-11 лет — беспроводные наушники и семейную стратегическую игру «Накорми планету», 12-15 лет — беспроводные наушники и игровой набор «Квиз». Кроме этого, всем детям достанется брендированный мешок для обуви и праздничная открытка от компании.
«Уралкалий» также дарит детям сотрудников и творческие подарки — новогодние представления. В Березниках малыши посмотрят новогоднюю сказку «Как дети Новый год спасли…». Дети 7-10 лет увидят постановку «12 месяцев», а школьники постарше — «Новый год в стране чудес». В Соликамске для дошкольников состоится новогоднее представление «Маша и тайна волшебных фонарей» с интерактивом и сказочными героями. Дети старшего возраста смогут увидеть современное кино — компания профинансировала 13 сеансов просмотра новогодних фильмов.
Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:
Каждый год дети наших сотрудников находят под елкой подарки от «Уралкалия». Создавать для них атмосферу новогодней сказки и радовать их — это наша устоявшаяся добрая традиция и важная часть социального пакета. В этом году на организацию новогодних мероприятий компания выделила свыше 60 млн рублей.