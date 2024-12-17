В эту субботу в Прикамье пройдет первый этап турнира по зимней рыбалке

Организаторами конкурса выступают «Банда РПК» (Пермь) и «ChusFishing» (Чусовой). Заявки на участие принимаются до 20 декабря, ссылку для регистрации в мероприятии можно найти в сообществе во ВКонтакте «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае». Согласно регламенту турнира, второй этап Fishgame 2024-25 пройдет в феврале, третий — в марте следующего года.