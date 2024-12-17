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Posted 17 декабря, 11:17

Published 17 декабря, 11:17

Modified 17 декабря, 11:19

Updated 17 декабря, 11:19

В Прикамье 21 декабря пройдет первый этап открытого турнира по зимней рыбалке

В эту субботу в Прикамье пройдет первый этап турнира по зимней рыбалке

17 декабря 2024, 11:17
Фото: 1MI.

В Прикамье 21 декабря пройдет первый этап открытого турнира по зимней рыбалке

Стартовый взнос для участия — 500 рублей.

В эту субботу, 21 декабря, в Прикамье пройдет первый этап открытого турнира по зимней рыбалке Fishgame 2024-25. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Мероприятие пройдет на реке Чусовая, в районе переправы поселка Верхнечусовские городки. Свыше сотни рыбаков поборются в номинациях «Мормышка», «Блесна», а также в номинациях «Рыбачка» и «Рыбачок». Стартовый взнос за участие в состязании составит 500 рублей.

Организаторами конкурса выступают «Банда РПК» (Пермь) и «ChusFishing» (Чусовой). Заявки на участие принимаются до 20 декабря, ссылку для регистрации в мероприятии можно найти в сообществе во ВКонтакте «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае». Согласно регламенту турнира, второй этап Fishgame 2024-25 пройдет в феврале, третий — в марте следующего года.

Напомним, 8 декабря на Чусовой на территории микрорайона Голованово в Перми обнаружили тела мужчин в возрасте 52 и 51 года. Также, в реке Яйва в Березниковском округе было найдено тело 75-летнего мужчины. По предварительным данным, пермяки ушли под лед во время рыбалки. Следователи проводят проверку.

Фото: Банда РПК Рыбалка в Пермском крае
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#Пермь#Регистрация#Рыбалка#Чусовая#Прикамье#Банда РПК#Fishgame#Верхнечусовские городки
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