В эту субботу в Прикамье пройдет первый этап турнира по зимней рыбалке

Posted 17 декабря, 11:17
Published 17 декабря, 11:17
Modified 17 декабря, 11:19
Updated 17 декабря, 11:19
В эту субботу, 21 декабря, в Прикамье пройдет первый этап открытого турнира по зимней рыбалке Fishgame 2024-25. Информация об этом появилась в социальных сетях.
Мероприятие пройдет на реке Чусовая, в районе переправы поселка Верхнечусовские городки. Свыше сотни рыбаков поборются в номинациях «Мормышка», «Блесна», а также в номинациях «Рыбачка» и «Рыбачок». Стартовый взнос за участие в состязании составит 500 рублей.
Организаторами конкурса выступают «Банда РПК» (Пермь) и «ChusFishing» (Чусовой). Заявки на участие принимаются до 20 декабря, ссылку для регистрации в мероприятии можно найти в сообществе во ВКонтакте «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае». Согласно регламенту турнира, второй этап Fishgame 2024-25 пройдет в феврале, третий — в марте следующего года.
Напомним, 8 декабря на Чусовой на территории микрорайона Голованово в Перми обнаружили тела мужчин в возрасте 52 и 51 года. Также, в реке Яйва в Березниковском округе было найдено тело 75-летнего мужчины. По предварительным данным, пермяки ушли под лед во время рыбалки. Следователи проводят проверку.