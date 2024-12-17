В Кемеровскую область придут морозы

В остальных территориях региона ночью похолодает до -24…-29°, местами до -17…-22°, днем ожидается температура воздуха -15…-20°, местами -8…-13°. Ветер также южный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Выпадение осадков маловероятно, а на дорогах местами образуется гололедица, на проводах и ветвях деревьев появится изморозь.