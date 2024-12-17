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Posted 17 декабря, 08:16

Published 17 декабря, 08:16

Modified 17 декабря, 08:19

Updated 17 декабря, 08:19

В Кемеровскую область придут морозы

В Кемеровскую область придут морозы

17 декабря 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney.
В регионе похолодает почти до -30°.

В Кузбассе завтра, 18 декабря, ожидается похолодание. Об этом сообщили специалисты Кемеровского гидрометцентра, пишет издание VSE42.Ru.

В Кемерове ночью прогнозируется до -20…-22°, днем потеплеет до -11…-13°. Скорость южного ветра — 2-7 м/с. Синоптики ожидают переменную облачность, преимущественно без осадков, на дорогах появится гололедица.

В остальных территориях региона ночью похолодает до -24…-29°, местами до -17…-22°, днем ожидается температура воздуха -15…-20°, местами -8…-13°. Ветер также южный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Выпадение осадков маловероятно, а на дорогах местами образуется гололедица, на проводах и ветвях деревьев появится изморозь.

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#Общество#Погода#Морозы
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