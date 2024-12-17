В Кемеровскую область придут морозы

Posted 17 декабря, 08:16
Published 17 декабря, 08:16
Modified 17 декабря, 08:19
Updated 17 декабря, 08:19
В Кузбассе завтра, 18 декабря, ожидается похолодание. Об этом сообщили специалисты Кемеровского гидрометцентра, пишет издание VSE42.Ru.
В Кемерове ночью прогнозируется до -20…-22°, днем потеплеет до -11…-13°. Скорость южного ветра — 2-7 м/с. Синоптики ожидают переменную облачность, преимущественно без осадков, на дорогах появится гололедица.
В остальных территориях региона ночью похолодает до -24…-29°, местами до -17…-22°, днем ожидается температура воздуха -15…-20°, местами -8…-13°. Ветер также южный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Выпадение осадков маловероятно, а на дорогах местами образуется гололедица, на проводах и ветвях деревьев появится изморозь.