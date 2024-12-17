В Кудымкаре чиновников поймали на нарушении правил охраны труда

Директором учреждения является Дмитрий Нечаев. В учреждении не было разработанной системы локальных правовых актов в сфере охраны труда, сотрудники организации не были снабжены как средствами индивидуальной защиты, так и аптечками. Кроме того, работодатель не проводил специальную оценку условий труда.