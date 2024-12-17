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Posted 17 декабря, 09:50

Published 17 декабря, 09:50

Modified 17 декабря, 09:52

Updated 17 декабря, 09:52

В Кудымкаре прокуратура выявила нарушения охраны труда в деятельности чиновников

В Кудымкаре чиновников поймали на нарушении правил охраны труда

17 декабря 2024, 09:50
Фото: ideogram.ai.

В Кудымкаре прокуратура выявила нарушения охраны труда в деятельности чиновников

Директору учреждения внесли представление.

В Кудымкаре во время проверки исполнения трудового законодательства прокуратура выявила ряд нарушений в деятельности местных чиновников, сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа. По информации корреспондента Properm.ru, речь идет о МКУ «Отдел капитального строительства Кудымкарского Муниципального округа Пермского края».

Директором учреждения является Дмитрий Нечаев. В учреждении не было разработанной системы локальных правовых актов в сфере охраны труда, сотрудники организации не были снабжены как средствами индивидуальной защиты, так и аптечками. Кроме того, работодатель не проводил специальную оценку условий труда.

Главе некоммерческой организации внесли представление. По постановлению прокурора директора учреждения привлечен к административной ответственности по ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда) в виде штрафа.

Устранение нарушений — на контроле прокуратуры.

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#Охрана труда#Трудовое законодательство#Кудымкарская городская прокуратура#Оценка условий труда
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