В Кудымкаре чиновников поймали на нарушении правил охраны труда

Posted 17 декабря, 09:50
Published 17 декабря, 09:50
Modified 17 декабря, 09:52
Updated 17 декабря, 09:52
В Кудымкаре во время проверки исполнения трудового законодательства прокуратура выявила ряд нарушений в деятельности местных чиновников, сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа. По информации корреспондента Properm.ru, речь идет о МКУ «Отдел капитального строительства Кудымкарского Муниципального округа Пермского края».
Директором учреждения является Дмитрий Нечаев. В учреждении не было разработанной системы локальных правовых актов в сфере охраны труда, сотрудники организации не были снабжены как средствами индивидуальной защиты, так и аптечками. Кроме того, работодатель не проводил специальную оценку условий труда.
Главе некоммерческой организации внесли представление. По постановлению прокурора директора учреждения привлечен к административной ответственности по ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда) в виде штрафа.
Устранение нарушений — на контроле прокуратуры.