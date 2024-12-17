В Перми кунгуряк и сургутянин осуждены за многомиллионные кражи

В конце декабря прошлого года мужчины приехали на территорию жилого комплекса в Мотовилихинском районе, «в котором расположены дорогостоящие дома», отмечают в полиции. Присмотрев один из таунхаусов и предположив, что в нем имеется ценное имущество, обвиняемые решили проникнут внутрь. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, соучастники выдавили стеклопластиковую дверь веранды и попали в жилище. Здесь они обнаружили различные ювелирные украшения, часы, регистратор, коммутатор и зубную коронку из золота на общую сумму порядка 3 миллионов рублей. Завладев имуществом, злоумышленники направились к своему автомобилю. Однако там с поличным они были задержаны сотрудниками полиции, проводившими оперативно-розыскные мероприятия.