В Перми кунгуряк и сургутянин осуждены за многомиллионные кражи

Posted 17 декабря, 09:14
Published 17 декабря, 09:14
Modified 17 декабря, 09:16
Updated 17 декабря, 09:16
Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор ранее неоднократно судимым 41-летнему кунгуряку и 32-летнему сургутянину. Мужчин обвиняют в краже и покушении на кражу, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В конце декабря прошлого года мужчины приехали на территорию жилого комплекса в Мотовилихинском районе, «в котором расположены дорогостоящие дома», отмечают в полиции. Присмотрев один из таунхаусов и предположив, что в нем имеется ценное имущество, обвиняемые решили проникнут внутрь. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, соучастники выдавили стеклопластиковую дверь веранды и попали в жилище. Здесь они обнаружили различные ювелирные украшения, часы, регистратор, коммутатор и зубную коронку из золота на общую сумму порядка 3 миллионов рублей. Завладев имуществом, злоумышленники направились к своему автомобилю. Однако там с поличным они были задержаны сотрудниками полиции, проводившими оперативно-розыскные мероприятия.
Выяснилось, что ранее 41-летний фигурант уже промышлял аналогичным. В сентябре он приезжал в тот же район. Тогда мужчина проник в одну из квартир таунхауса и похитил хранившиеся там наличные денежные средства и золотые монеты на общую сумму более 17 млн. рублей.
На время следствия в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Судом соучастники признаны виновными по п. «б» ч. 4 ст. 158 (кража), ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 158 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Суд назначил виновным наказание в виде 8 и 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафами в размере 300 и 150 тыс. рублей, с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и 1 год. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего.
В ноябре в Саратове обокрали 50-летнего жителя Пермского края, который заснул на остановке. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на городское управление МВД.