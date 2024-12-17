В Перми появятся две новые остановки

Два новых остановочных пункта начнут работу с 18 декабря. Один из них появится в микрорайоне Верхняя Курья для маршрутов №7 и №49. Новая остановка «Закамский бор» названа в честь охраняемого природного ландшафта, лежащего между микрорайоном Верхняя Курья и комплексом ПНИПУ. Она обустроена на перегоне между остановочными пунктами «ДОС» и «Улица Лабинская» и позволит обеспечить транспортную доступность новой жилой застройки, находящейся в непосредственной близости.