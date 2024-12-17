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Posted 17 декабря, 13:51

Published 17 декабря, 13:51

Modified 17 декабря, 13:53

Updated 17 декабря, 13:53

В Перми с 18 декабря появятся две новых автобусных остановки

В Перми появятся две новые остановки

17 декабря 2024, 13:51
Фото: properm.ru.

В Перми с 18 декабря появятся две новых автобусных остановки

Сюжет
Пермская езда
Они будут обслуживать три автобусных маршрута с 18 декабря.

В Перми появились две новых автобусных остановки. Подробнее о них сообщают в администрации Перми.

Два новых остановочных пункта начнут работу с 18 декабря. Один из них появится в микрорайоне Верхняя Курья для маршрутов №7 и №49. Новая остановка «Закамский бор» названа в честь охраняемого природного ландшафта, лежащего между микрорайоном Верхняя Курья и комплексом ПНИПУ. Она обустроена на перегоне между остановочными пунктами «ДОС» и «Улица Лабинская» и позволит обеспечить транспортную доступность новой жилой застройки, находящейся в непосредственной близости.

Второй остановочный пункт «Отворот на садовые участки» будет введён в эксплуатацию в районе здания №92 по улице Гайвинской. Он будет обслуживаться автобусными маршрутами №49 и №73. Остановка вводится только при следовании из центра города.

На днях стало известно, что сроки проектирования и строительства автобусной остановки у нового здания Пермской краевой клинической инфекционной больницы (ул. Космонавта Леонова, 84а) пока не известны. Они будут зависеть от результатов изысканий, разработки проектно-сметной документации, проекта планировки и межевания территории, а также сроков отбора подрядной организации.

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#Пермская езда#Пермь#Остановки#Общественный транспорт
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