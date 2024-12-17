В Перми прошел фестиваль робототехники

Капитан команды «Зверобой» Михаил Борисов сообщил, что интерес к робототехнике у него появился еще в четвертом классе. В 2019 году он впервые принял участие в «Битве роботов» в составе другой команды, а в прошлом году собрал свою. В октябре этого года на отборочном этапе международного чемпионата в Екатеринбурге команда одержала две победы, в том числе против фаворита турнира — команды Energy из Санкт-Петербурга.