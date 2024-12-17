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Posted 17 декабря, 11:25

Published 17 декабря, 11:25

Modified 17 декабря, 11:27

Updated 17 декабря, 11:27

В Перми прошел фестиваль робототехники

В Перми прошел фестиваль робототехники

17 декабря 2024, 11:25
Фото: permkrai.ru.
В технопарке Morion Digital в Перми прошло финальное событие Лиги робототехники Прикамья — фестиваль робототехники. Более 400 участников разного возраста освоили сборку и программирование роботов.

Идея создания Лиги робототехники была выдвинута губернатором Пермского края Дмитрием Махониным с целью продвижения и популяризации ИТ-соревнований, а также формирования единой экосистемы. В этом году главными событиями лиги стали региональный чемпионат по битве роботов, всероссийский турнир по программированию дронов «Парма-БАС» и краевые состязания в спортивном программировании. В мероприятиях лиги участвовали около тысячи молодых инженеров и программистов из Пермского края и других субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов, сообщается на сайте permkrai.ru.

«Объединили ребят, которые хотят развиваться в ИТ, и предприятия, которые вкладываются в будущее робототехники и программирования. Благодаря лиге школьники и студенты участвуют в соревнованиях, готовятся к поступлению и выбирают профессию», — поделился в своем Тelegram-канале глава региона.

Дмитрий Махонин также сообщил, что в следующем году состоится дебютный чемпионат по программированию промышленных роботов. Регион вновь претендует на проведение в Перми этапа международного чемпионата «Битва роботов». В сотрудничестве с региональной федерацией спортивного программирования традиционно будет организована серия соревнований по беспилотникам, алгоритмическому программированию, разработкам продуктов и кибербезопасности. Участники смогут получить спортивные разряды по итогам этих соревнований.

Ключевым моментом фестиваля стало ток-шоу, на котором команды из Перми, участвовавшие в региональном чемпионате «Битва роботов» и всероссийском чемпионате по программированию беспилотников «Парма-БАС», поделились своими историями, опытом создания команд и мотивацией для участия в конкурсах.

Капитан команды «Зверобой» Михаил Борисов сообщил, что интерес к робототехнике у него появился еще в четвертом классе. В 2019 году он впервые принял участие в «Битве роботов» в составе другой команды, а в прошлом году собрал свою. В октябре этого года на отборочном этапе международного чемпионата в Екатеринбурге команда одержала две победы, в том числе против фаворита турнира — команды Energy из Санкт-Петербурга.

Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников отметил, что Пермь по праву считается столицей робототехники.

«Мы первые в России, кто провел новый формат главного техношоу страны. Теперь региональный чемпионат по битве роботов — это своеобразная первая ступень, на которую попадают начинающие команды. Эту практику у нас запрашивает сейчас ряд других регионов», — подчеркнул зампред.

Пермский педагогический университет (ПГГПУ) совместно с Promobot организовал ряд мастер-классов для школьников, студентов и их родителей. На занятиях по робототехнике участники имели возможность собрать робота из конструктора с датчиками, способного ориентироваться на полигоне. Сотрудники Promobot обучили молодых инженеров программировать танцевальные движения для своих сервисных роботов. В ходе семинаров по программированию участники познакомились с электронным конструктором и удобной платформой для быстрой разработки электронных устройств.

Еще одной важной частью фестиваля стала выставка дронов и роботов, на которой свои разработки продемонстрировали команды «Зверобой» и HeadLiner. Робот из команды HeadLiner ранее стал первым устройством на международной «Битве роботов», использующим искусственный интеллект. В рамках мероприятия МЧС России представило БПЛА различного типа, в том числе «Фантом» для детального мониторинга чрезвычайных ситуаций и Supercam для аэрофотосъемки.

Также участники фестиваля могли попробовать себя в танковом робобиатлоне, пролететь по трассе на симуляторе FPV-дрона и участвовать в соревнованиях мини-роботов.

Проекты в сфере роботизации в регионе развиваются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», реализация которого была инициирована главой России Владимиром Путиным. Организатором фестиваля выступило министерство информационного развития и связи Пермского края.

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