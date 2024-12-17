В Перми в 2025 году протестируют новую подсветку исторических зданий. Что это такое

Новая архитектурная подсветка не будет мешать жителям города, пообещал глава Перми. На проекторе планируется включать картинку, на которой будут «вырезаться» окна, таким образом, в квартиры пермяков лучи света не попадут. Проекторы будут транслировать изображение по специально прописанной программе. Кроме того, такая технология не требует проведения экспертиз для установки оборудования на фасады зданий, признанных объектами культурного наследия.