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Posted 17 декабря, 07:14

Published 17 декабря, 07:14

Modified 17 декабря, 09:13

Updated 17 декабря, 09:13

В Перми в 2025 году протестируют новый способ подсветки исторических зданий

В Перми в 2025 году протестируют новую подсветку исторических зданий. Что это такое

17 декабря 2024, 07:14
Фото: properm.ru.

В Перми в 2025 году протестируют новый способ подсветки исторических зданий

Сюжет
Бюджет края
Часть зданий в городе уже подсвечена, но с помощью светильников на фасадах.

В 2025 году в Перми в тестовом режиме запустят новую архитектурную подсветку на части исторических зданий. Подсвечивать архитектурные элементы будут с помощью проекторов, установленных на расстоянии от зданий. Сейчас такая технология в Перми не применяется, сообщил мэр города Эдуард Соснин во время прямого эфира 16 декабря.

Новая архитектурная подсветка не будет мешать жителям города, пообещал глава Перми. На проекторе планируется включать картинку, на которой будут «вырезаться» окна, таким образом, в квартиры пермяков лучи света не попадут. Проекторы будут транслировать изображение по специально прописанной программе. Кроме того, такая технология не требует проведения экспертиз для установки оборудования на фасады зданий, признанных объектами культурного наследия.

Сокращать объемы по монтажу архитектурной подсветки в краевой столице не планируется. Сейчас отдельные здания в Перми подсвечиваются при помощи отдельных светильников, установленных на фасадах. Ранее Properm.ru писали, что в 2025–2026 годах из бюджета Пермского края планируется дополнительно выделить 1,08 млрд рублей на установку архитектурной подсветки на фасадах административных и жилых зданий города.

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