В Пермском крае прокуратура требует уволить за утрату доверия ещё одного чиновника

Posted 17 декабря, 03:37
Published 17 декабря, 03:37
Modified 17 декабря, 03:39
Updated 17 декабря, 03:39
Завтра, 18 декабря, Краснокамский городской суд рассмотрит заявление прокуратуры об увольнении чиновника по коррупционным обстоятельствам, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». Речь идет о бывшем начальнике отдела общественной безопасности администрации района Алексее Матросове.
Ответчиком в суде также выступят власти Краснокамского округа и глава муниципалитета Игорь Быкариз. Как пишет издание со ссылкой на источник, прокуратура требует изменить формулировку увольнения чиновника с «по собственному желанию» на утрату доверия. Причиной его ухода с должности стал выявленный конфликт интересов. Его отдел организовал закупку, в которой приняла участие фирма родственника.
Напомним, ранее прокурор Краснокамска уже добился увольнения чиновника краснокамской мэрии — первого заместителя главы Антона Максимчука в связи с утратой доверия. По версии правоохранительных органов, пять лет назад отчим знакомого Максимчука приобрел в городе нежилое помещение площадью 120,4 кв. м на торгах за 2,3 млн рублей. Вторым участником конкурса оказалась организация «Атлант», которой руководил родственник чиновника. Аукционную комиссию возглавлял сам Максимчук.