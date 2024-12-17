В Пермском крае прокуратура требует уволить за утрату доверия ещё одного чиновника

Ответчиком в суде также выступят власти Краснокамского округа и глава муниципалитета Игорь Быкариз. Как пишет издание со ссылкой на источник, прокуратура требует изменить формулировку увольнения чиновника с «по собственному желанию» на утрату доверия. Причиной его ухода с должности стал выявленный конфликт интересов. Его отдел организовал закупку, в которой приняла участие фирма родственника.