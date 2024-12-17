properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 03:37

Published 17 декабря, 03:37

Modified 17 декабря, 03:39

Updated 17 декабря, 03:39

Пермская прокуратура требует уволить за утрату доверия ещё одного чиновника

В Пермском крае прокуратура требует уволить за утрату доверия ещё одного чиновника

17 декабря 2024, 03:37
Фото: 1MI.

Пермская прокуратура требует уволить за утрату доверия ещё одного чиновника

Сюжет
Краснокамск
Иск правоохранительного органа рассмотрят 18 декабря.

Завтра, 18 декабря, Краснокамский городской суд рассмотрит заявление прокуратуры об увольнении чиновника по коррупционным обстоятельствам, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». Речь идет о бывшем начальнике отдела общественной безопасности администрации района Алексее Матросове.

Ответчиком в суде также выступят власти Краснокамского округа и глава муниципалитета Игорь Быкариз. Как пишет издание со ссылкой на источник, прокуратура требует изменить формулировку увольнения чиновника с «по собственному желанию» на утрату доверия. Причиной его ухода с должности стал выявленный конфликт интересов. Его отдел организовал закупку, в которой приняла участие фирма родственника.

Напомним, ранее прокурор Краснокамска уже добился увольнения чиновника краснокамской мэрии — первого заместителя главы Антона Максимчука в связи с утратой доверия. По версии правоохранительных органов, пять лет назад отчим знакомого Максимчука приобрел в городе нежилое помещение площадью 120,4 кв. м на торгах за 2,3 млн рублей. Вторым участником конкурса оказалась организация «Атлант», которой руководил родственник чиновника. Аукционную комиссию возглавлял сам Максимчук.

Читайте также:
В Чердыни чиновник устраивал на работу свою родню. Properm.ru узнали, о ком речьЗаместителя главы администрации Краснокамска Максимчука уволили по решению судаВ 2024 году пермские чиновники допустили 74 конфликта интересов
#Суд#Краснокамск#Увольнение#Коррупция#Конфликт интересов#Нытва#Закупка#Прокурор#Мэрия#Доверие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика