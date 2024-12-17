В Пермском крае за месяц количество выданных автокредитов сократилось на треть

Posted 17 декабря, 08:40
Published 17 декабря, 08:40
Modified 17 декабря, 08:42
Updated 17 декабря, 08:42
В Прикамье резко сократилось количество выданных автокредитов. В ноябре в Пермском крае выдано 1,93 тыс. автокредитов, что на 34,9% меньше, чем в октябре, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.
В октябре пермяки взяли 2,97 тыс. автокредитов. Падение объемов кредитования в Прикамье уступает только Новосибирской области (-40,3%) и Ханты-Мансийскому АО — Югра (-35,2%). Также серьезное сокращение наблюдается в Свердловской (-34,8%) и Волгоградской (-34,8%) областях.
В целом по России количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в ноябре 2024 года составило 82,9 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 30,4% (в октябре 2024 года — 119,2 тыс. ед.). При этом за последние два месяца выдача автокредитов сократилась более чем на половину — на 51,3% (в сентябре 2024 года — 170,2 тыс. ед.). А с сентября выдача автокредитов в России «упала» на 51,3%.
Вчера мы писали, что в Пермском крае 16,4% семей могут позволить себе недорогую машину за 1,2 млн рублей в кредит. Всего 4,1% семей Прикамья могут обслуживать кредит на машину в средней ценовой категории, до 2,9 млн рублей, сообщает аналитическая служба РИА Новости.