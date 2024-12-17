В Пермском крае за месяц количество выданных автокредитов сократилось на треть

В целом по России количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в ноябре 2024 года составило 82,9 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 30,4% (в октябре 2024 года — 119,2 тыс. ед.). При этом за последние два месяца выдача автокредитов сократилась более чем на половину — на 51,3% (в сентябре 2024 года — 170,2 тыс. ед.). А с сентября выдача автокредитов в России «упала» на 51,3%.