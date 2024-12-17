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Posted 17 декабря, 16:10

Published 17 декабря, 16:10

Modified 18 декабря, 02:50

Updated 18 декабря, 02:50

В Нытвенском округе завтра простятся с погибшим в ходе СВО земляком

В посёлке Уральский завтра простятся с погибшим в ходе СВО земляком

17 декабря 2024, 16:10
Фото: ВКонтакте/Администрация Нытвенского городского округа.

В Нытвенском округе завтра простятся с погибшим в ходе СВО земляком

Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчина проходил службу в штурмовом подразделении и погиб в начале лета.

Завтра в посёлке Уральский Нытвенского округа простятся с погибшим в ходе СВО земляком — Евгением Габидуллиным. Об этом администрация муниципалитета сообщает в официальном паблике.

Рядовой Евгений Габидуллин служил оператором (вероятно, БПЛА — Ред.) в штурмовом подразделении. 4 июня 2024 года он погиб при выполнении боевой задачи. Других подробностей о жизни земляка власти не сообщают.

18 декабря в п. Уральский церемония прощания начнется в 10:00 во Дворце культуры и спорта по адресу ул. Набережная, 23, гражданская панихида — в 11:00.

Сегодня стал известно о гибели еще троих жителей Нытвенского округа: нытвенеца Дениса Тудвасева, уральца Виталия Каменских и мокинца Леонида Жуйкова.

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#Военная операция на Украине#Сво
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