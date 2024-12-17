В посёлке Уральский завтра простятся с погибшим в ходе СВО земляком

Posted 17 декабря, 16:10
Published 17 декабря, 16:10
Modified 18 декабря, 02:50
Updated 18 декабря, 02:50
Завтра в посёлке Уральский Нытвенского округа простятся с погибшим в ходе СВО земляком — Евгением Габидуллиным. Об этом администрация муниципалитета сообщает в официальном паблике.
Рядовой Евгений Габидуллин служил оператором (вероятно, БПЛА — Ред.) в штурмовом подразделении. 4 июня 2024 года он погиб при выполнении боевой задачи. Других подробностей о жизни земляка власти не сообщают.
18 декабря в п. Уральский церемония прощания начнется в 10:00 во Дворце культуры и спорта по адресу ул. Набережная, 23, гражданская панихида — в 11:00.
Сегодня стал известно о гибели еще троих жителей Нытвенского округа: нытвенеца Дениса Тудвасева, уральца Виталия Каменских и мокинца Леонида Жуйкова.