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Posted 17 декабря, 03:05

Published 17 декабря, 03:05

Modified 17 декабря, 10:47

Updated 17 декабря, 10:47

В Пермском крае в один день похоронят сразу трёх участников спецоперации

В Прикамье простятся сразу с тремя участниками СВО из Нытвенского района

17 декабря 2024, 03:05
Фото: Администрация Нытвенского округа.

В Пермском крае в один день похоронят сразу трёх участников спецоперации

Сюжет
Военная операция на Украине
Власти Нытвенского округа выразили свои соболезнования родным погибших.

В ходе СВО на Украине погибли нытвенец Денис Тудвасев, уралец Виталий Каменских и мокинец Леонид Жуйков. Информацию об этом сообщила администрация Нытвенского района.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибших защитников Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами», — пишут власти в соцсетях.

Прощание с мужчинами состоится 17 декабря. С рядовым Тудвасевым простятся в Доме культуры города Нытва на пр. Металлургов, 1а в 9:00, гражданская панихида начнется в 10:00. Церемония прощания с рядовым гвардии Каменских пройдет в ДКиС поселка Уральский на ул. Набережная, 23, в 12:00, гражданская панихида — в 12:30. Прощание с рядовым Жуйковым будет проходить в Доме творчества села Мокино на ул. Пономарева, 13б, в 14:30.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво#Военные
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