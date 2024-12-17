В Прикамье простятся сразу с тремя участниками СВО из Нытвенского района

Прощание с мужчинами состоится 17 декабря. С рядовым Тудвасевым простятся в Доме культуры города Нытва на пр. Металлургов, 1а в 9:00, гражданская панихида начнется в 10:00. Церемония прощания с рядовым гвардии Каменских пройдет в ДКиС поселка Уральский на ул. Набережная, 23, в 12:00, гражданская панихида — в 12:30. Прощание с рядовым Жуйковым будет проходить в Доме творчества села Мокино на ул. Пономарева, 13б, в 14:30.