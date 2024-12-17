В Прикамье простятся сразу с тремя участниками СВО из Нытвенского района

Posted 17 декабря, 03:05
Published 17 декабря, 03:05
Modified 17 декабря, 10:47
Updated 17 декабря, 10:47
В ходе СВО на Украине погибли нытвенец Денис Тудвасев, уралец Виталий Каменских и мокинец Леонид Жуйков. Информацию об этом сообщила администрация Нытвенского района.
«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибших защитников Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами», — пишут власти в соцсетях.
Прощание с мужчинами состоится 17 декабря. С рядовым Тудвасевым простятся в Доме культуры города Нытва на пр. Металлургов, 1а в 9:00, гражданская панихида начнется в 10:00. Церемония прощания с рядовым гвардии Каменских пройдет в ДКиС поселка Уральский на ул. Набережная, 23, в 12:00, гражданская панихида — в 12:30. Прощание с рядовым Жуйковым будет проходить в Доме творчества села Мокино на ул. Пономарева, 13б, в 14:30.