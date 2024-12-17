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Posted 17 декабря, 14:45

Published 17 декабря, 14:45

Modified 17 декабря, 14:47

Updated 17 декабря, 14:47

Вылет рейс ЮТ 206 из Перми в Сургут задерживается на 8 часов

Вылет самолёта из Перми в Сургут задерживается на восемь часов

17 декабря 2024, 14:45
Фото: 1MI.

Вылет рейс ЮТ 206 из Перми в Сургут задерживается на 8 часов

Причина задержки — позднее прибытие самолёта в Пермь

В пермском аэропорту «Большое Савино» задержан к вылету рейс ЮТ 206 по маршруту «Пермь — Сургут» авиакомпании «ЮТэйр». Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура,

Самолёт должен был вылететь по расписанию в 14:00. Расчётное время вылета сегодня — 22:10. Как объясняют в ведомстве, причина задержки — позднее прибытие самолёта.

Пассажирам предоставлены напитки и горячее питание.

12 ноября в аэропорту Перми задерживались рейсы из Красноярска, Нарьян-Мара и до Нарьян-Мара.

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#Пермь#Большое савино#Аэропорт Большое Савино#Транспорт#Задержка
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