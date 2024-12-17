Вылет самолёта из Перми в Сургут задерживается на восемь часов

Posted 17 декабря, 14:45
Published 17 декабря, 14:45
Modified 17 декабря, 14:47
Updated 17 декабря, 14:47
В пермском аэропорту «Большое Савино» задержан к вылету рейс ЮТ 206 по маршруту «Пермь — Сургут» авиакомпании «ЮТэйр». Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура,
Самолёт должен был вылететь по расписанию в 14:00. Расчётное время вылета сегодня — 22:10. Как объясняют в ведомстве, причина задержки — позднее прибытие самолёта.
Пассажирам предоставлены напитки и горячее питание.
12 ноября в аэропорту Перми задерживались рейсы из Красноярска, Нарьян-Мара и до Нарьян-Мара.