За неделю в Перми спасено шесть человек, в том числе один ребенок

К примеру, утром 13 декабря на пульт оперативного дежурного Пермской городской службы спасения поступило сообщение о массовом ДТП с зажатыми пострадавшими на Бордовском тракте между Голым Мысом и Липовой горой. Группа оперативного реагирования №1 незамедлительно выехала к месту, где столкнулись три автомобиля. Спасатели оказали первую помощь двум пострадавшим и передали их бригаде скорой медицинской помощи.