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Posted 17 декабря, 13:21

Published 17 декабря, 13:21

Modified 17 декабря, 13:23

Updated 17 декабря, 13:23

С 9 по 15 декабря пермские спасатели выехали на 53 вызова

За неделю в Перми спасено шесть человек, в том числе один ребенок

17 декабря 2024, 13:21
Фото: ВКонтакте/МКУ «Пермская городская служба спасения».

С 9 по 15 декабря пермские спасатели выехали на 53 вызова

Всего спасатели выезжали на 53 вызова.

За прошедшую неделю, с 9 по 15 декабря, группы оперативного реагирования Пермской городской службе спасения выезжали 53 раза. Об этом сообщают в службе.

Всего спасено шесть человек, в том числе один ребенок. Среди происшествий было три ДТП, 12 аварийных вскрытий помещения, спасено животного и другие поводы для выезда.

К примеру, утром 13 декабря на пульт оперативного дежурного Пермской городской службы спасения поступило сообщение о массовом ДТП с зажатыми пострадавшими на Бордовском тракте между Голым Мысом и Липовой горой. Группа оперативного реагирования №1 незамедлительно выехала к месту, где столкнулись три автомобиля. Спасатели оказали первую помощь двум пострадавшим и передали их бригаде скорой медицинской помощи.

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#Происшествия#Пермь#Спасатели#Пермские спасатели
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