За неделю в Перми спасено шесть человек, в том числе один ребенок

Posted 17 декабря, 13:21
Published 17 декабря, 13:21
Modified 17 декабря, 13:23
Updated 17 декабря, 13:23
За прошедшую неделю, с 9 по 15 декабря, группы оперативного реагирования Пермской городской службе спасения выезжали 53 раза. Об этом сообщают в службе.
Всего спасено шесть человек, в том числе один ребенок. Среди происшествий было три ДТП, 12 аварийных вскрытий помещения, спасено животного и другие поводы для выезда.
К примеру, утром 13 декабря на пульт оперативного дежурного Пермской городской службы спасения поступило сообщение о массовом ДТП с зажатыми пострадавшими на Бордовском тракте между Голым Мысом и Липовой горой. Группа оперативного реагирования №1 незамедлительно выехала к месту, где столкнулись три автомобиля. Спасатели оказали первую помощь двум пострадавшим и передали их бригаде скорой медицинской помощи.