Задержан капитан утонувшего пермского танкера

Posted 17 декабря, 16:37
Published 17 декабря, 16:37
Modified 17 декабря, 16:39
Updated 17 декабря, 16:39
Задержан капитан танкера «Волгонефть-212» Леонид Волегов. Об этом сообщает телеграм-канал «База» со ссылкой на собственные источники.
По данным ресурса, Волегов является подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека. Задержание моряка произошло прямо в больнице, куда он попал после крушения танкера.
Судя по соцсетям Волегов — пермяк, окончил Речное училище. Ему 34 года.
В воскресенье, 15 декабря, в акватории Черного моря разбился танкер «Волгонефть 212». Судно принадлежит пермскому ООО «Кама шиппинг». На борту находились 12 человек, один из них — 23-летний матрос — погиб. В результате 11 потерпевших были госпитализированы в больницу в Анапе. Как сообщается в группе городской больницы города Анапы «ВКонтакте», из них двое человек были в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. Все они сейчас находятся в травматологии с диагнозом «общее переохлаждение». Вчера, 16 декабря, состояние двух «тяжелых» пациентов улучшилось, их перевели в отделение. Все передвигаются самостоятельно, опасений за их здоровье нет.