Жители Осы снова останутся без воды на весь день из-за очередной аварии на водоводе

Горожане ругаются на перебои с водоснабжением не первый год — например, глава округа Алексей Григорьев в июле 2020 года опубликовал пост, в котором объяснил, что «нельзя решить проблемы, которые копились десятками лет, за один миг». Также он ответил, что власти ограничены бюджетом и нормативной базой, которая не всегда дает распоряжаться бюджетом, «перебрасывая средства с одной статьи на другую».