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Posted 17 декабря, 04:37

Published 17 декабря, 04:37

Modified 17 декабря, 04:40

Updated 17 декабря, 04:40

В Осе 18 декабря сотни жителей останутся без водоснабжения из-за аварии

Жители Осы снова останутся без воды на весь день из-за очередной аварии на водоводе

17 декабря 2024, 04:37
Фото: fusionbrain.ai.

В Осе 18 декабря сотни жителей останутся без водоснабжения из-за аварии

Сюжет
Коммунальный рай
Проблемы с ЧП на сетях мешают жить людям уже несколько лет.

В Осе вчера, 16 декабря, в очередной раз произошла авария на сетях, из-за чего люди остались без воды. Оказался поврежден стальной магистральный водовод Д-426 по ул. Конева — Крупской, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В результате завтра, 18 декабря, с 09:00 до 19:00, сотни горожан останутся без воды. Под временные неудобства попадут:

  • жилой район города от ул. Светлая, ул. Совхозная до ул. Гоголя;
  • район от ул. Злыгостева до реки Кама в сторону здания Госавтоинспекции;
  • детский сад №13, столовая «Сытый кот», техникум.

В прошлые разы в Осе аварии на водоводе Д-426, но уже на водозаборе «Тулва», происходили в начале сентября, начале ноября, а также 18 ноября. Также длительные отключения «обрадовали» местных жителей еще в конце новогодних каникул.

Горожане ругаются на перебои с водоснабжением не первый год — например, глава округа Алексей Григорьев в июле 2020 года опубликовал пост, в котором объяснил, что «нельзя решить проблемы, которые копились десятками лет, за один миг». Также он ответил, что власти ограничены бюджетом и нормативной базой, которая не всегда дает распоряжаться бюджетом, «перебрасывая средства с одной статьи на другую».

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Оса#Отключение воды
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