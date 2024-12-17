Жители Осы снова останутся без воды на весь день из-за очередной аварии на водоводе

Posted 17 декабря, 04:37
Published 17 декабря, 04:37
Modified 17 декабря, 04:40
Updated 17 декабря, 04:40
В Осе вчера, 16 декабря, в очередной раз произошла авария на сетях, из-за чего люди остались без воды. Оказался поврежден стальной магистральный водовод Д-426 по ул. Конева — Крупской, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В результате завтра, 18 декабря, с 09:00 до 19:00, сотни горожан останутся без воды. Под временные неудобства попадут:
В прошлые разы в Осе аварии на водоводе Д-426, но уже на водозаборе «Тулва», происходили в начале сентября, начале ноября, а также 18 ноября. Также длительные отключения «обрадовали» местных жителей еще в конце новогодних каникул.
Горожане ругаются на перебои с водоснабжением не первый год — например, глава округа Алексей Григорьев в июле 2020 года опубликовал пост, в котором объяснил, что «нельзя решить проблемы, которые копились десятками лет, за один миг». Также он ответил, что власти ограничены бюджетом и нормативной базой, которая не всегда дает распоряжаться бюджетом, «перебрасывая средства с одной статьи на другую».