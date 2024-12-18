19-летнего поджигателя пермского военкомата отправили в СИЗО

Posted 18 декабря, 12:52
Published 18 декабря, 12:52
Modified 18 декабря, 12:56
Updated 18 декабря, 12:56
Судья Свердловского районного суда Оксана Бабурина сегодня отправила 19-летнего поджигателя Мотовилихинского военкомата, Алана В. на месяц и 25 дней, до 11 февраля под арест в СИЗО, стало известно журналисту Properm.ru. Ему вменяется покушение на порчу чужого имущества и террористический акт.
Как нам подтвердили в инстанции, следствие ходатайствовало об аресте молодого человека, адвокат просил назначить своему доверителю более мягкую меру пресечения. Защитник в том числе ссылался на то, что молодой человек из-за заболевания состоит на учете у врача-психиатра.
Из материалов дела известно, что юноша 2005 года в настоящее время нигде не работает, учится в одном из пермских колледжей. Как уже ранее сообщалось, несколько дней назад он был задержан по пути к военкомату Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов на ул. Уральской сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии и полицейскими.
Юноша нес с собой пакет с бутылками, в которых предположительно была горючая смесь. Их после задержания у молодого человека изъяли и отправили на экспертизу. Как ранее сообщалось, студент решился на теракт после общения с неизвестным в интернете, с которым начал переписку во время поиска подработки.
Это не первая попытка отправить пермяков поджигать военкомат Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. В прошлый раз это сделал пожилой преподаватель игры на баяне чуть более года назад, 23 ноября прошлого года. В мае судья Мотовилихинского районного суда Ольга Шатова признала 72-летнего руководителя народного ансамбля «Калина» ДК «Урал» Андрея Городкова виновным в попытке порчи государственного имущества — несостоявшемся поджоге Мотовилихинского военкомата осенью прошлого года (ст. 30 ч.3, ст. 167 ч.2 УК РФ). Пожилому поджигателю назначено два года лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока.