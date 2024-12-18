19-летнего поджигателя пермского военкомата отправили в СИЗО

Из материалов дела известно, что юноша 2005 года в настоящее время нигде не работает, учится в одном из пермских колледжей. Как уже ранее сообщалось, несколько дней назад он был задержан по пути к военкомату Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов на ул. Уральской сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии и полицейскими.