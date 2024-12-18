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Posted 18 декабря, 08:28

Published 18 декабря, 08:28

Modified 18 декабря, 08:28

Updated 18 декабря, 08:28

Аналитики «Домклик» назвали регионы — лидеры по выдаче ипотеки за год

Аналитики «Домклик» назвали регионы — лидеры по выдаче ипотеки за год

18 декабря 2024, 08:28
Фото: 1MI.
По результатам анализа, проведенного аналитиками «Домклик», Москва вновь заняла первое место в рейтинге российских регионов по объемам ипотечного кредитования в 2024 году. В исследование вошли данные сделок по ипотеке, оформленных в этом году по линии Сбербанка.

Хотя данные охватывают неполный год, они демонстрируют четкую тенденцию: ипотечный рынок в столице остается самым активным и развитым в стране. В 2024 году общий объем выданных в Москве жилищных кредитов составил 240,3 миллиарда рублей, что составляет 11,6% от всех выданных ипотек в России. Об этом пишет newsnn.ru.

На втором месте располагается Московская область с показателем 191,2 миллиарда рублей, что соответствует 9,2% от общего объема ипотечного кредитования по стране. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где объем выданных кредитов составил 119,8 миллиарда рублей, что составляет 5,8% от всего объема ипотечных выдач в России.

После российских мегаполисов в топ-10 расположились Краснодарский край с показателем 113 миллиардов рублей (5,4%) и Тюменская область с 88,2 миллиарда рублей (4,2% от общего объема выдач по стране).

В этот список также вошли Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Ростовская область и Приморский край, чья доля от общего объема ипотечного кредитования варьируется от 3,7% до 2%. В денежном эквиваленте это составляет от 75,8 миллиарда до 42,2 миллиарда рублей.

Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году

Регион

Объем выдачи в 2024 году, млрд руб

Доля от объема выдач по РФ, %

Москва

240,3

11,6%

Московская область

191,2

9,2%

Санкт-Петербург

119,8

5,8%

Краснодарский край

113,0

5,4%

Тюменская область

88,2

4,2%

Свердловская область

75,8

3,7%

Республика Башкортостан

75,0

3,6%

Республика Татарстан

64,6

3,1%

Ростовская область

54,0

2,6%

Приморский край

42,2

2,0%

По прогнозам на конец года, Сбербанк ожидает, что объем выданных ипотечных кредитов по всей России достигнет 2,6 триллиона рублей.

#Общество
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