Аналитики «Домклик» назвали регионы — лидеры по выдаче ипотеки за год

Posted 18 декабря, 08:28
Published 18 декабря, 08:28
Modified 18 декабря, 08:28
Updated 18 декабря, 08:28
Хотя данные охватывают неполный год, они демонстрируют четкую тенденцию: ипотечный рынок в столице остается самым активным и развитым в стране. В 2024 году общий объем выданных в Москве жилищных кредитов составил 240,3 миллиарда рублей, что составляет 11,6% от всех выданных ипотек в России. Об этом пишет newsnn.ru.
На втором месте располагается Московская область с показателем 191,2 миллиарда рублей, что соответствует 9,2% от общего объема ипотечного кредитования по стране. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где объем выданных кредитов составил 119,8 миллиарда рублей, что составляет 5,8% от всего объема ипотечных выдач в России.
После российских мегаполисов в топ-10 расположились Краснодарский край с показателем 113 миллиардов рублей (5,4%) и Тюменская область с 88,2 миллиарда рублей (4,2% от общего объема выдач по стране).
В этот список также вошли Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Ростовская область и Приморский край, чья доля от общего объема ипотечного кредитования варьируется от 3,7% до 2%. В денежном эквиваленте это составляет от 75,8 миллиарда до 42,2 миллиарда рублей.
Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году
|
Регион
|
Объем выдачи в 2024 году, млрд руб
|
Доля от объема выдач по РФ, %
|
Москва
|
240,3
|
11,6%
|
Московская область
|
191,2
|
9,2%
|
Санкт-Петербург
|
119,8
|
5,8%
|
Краснодарский край
|
113,0
|
5,4%
|
Тюменская область
|
88,2
|
4,2%
|
Свердловская область
|
75,8
|
3,7%
|
Республика Башкортостан
|
75,0
|
3,6%
|
Республика Татарстан
|
64,6
|
3,1%
|
Ростовская область
|
54,0
|
2,6%
|
Приморский край
|
42,2
|
2,0%
По прогнозам на конец года, Сбербанк ожидает, что объем выданных ипотечных кредитов по всей России достигнет 2,6 триллиона рублей.