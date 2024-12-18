Аналитики «Домклик» назвали регионы — лидеры по выдаче ипотеки за год

Хотя данные охватывают неполный год, они демонстрируют четкую тенденцию: ипотечный рынок в столице остается самым активным и развитым в стране. В 2024 году общий объем выданных в Москве жилищных кредитов составил 240,3 миллиарда рублей, что составляет 11,6% от всех выданных ипотек в России. Об этом пишет newsnn.ru.