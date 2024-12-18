«Азот» оказал финансовую поддержку Краевой больнице имени Вагнера

Для кабинета будущих мам были куплены новые шторы. Также там появились мягкая мебель и угловые стеллажи. Для просмотра обучающих видео приобретены современные ноутбук и проектор. Теперь ознакомительные и учебные фильмы для беременных будут показаны в более четком изображении и с качественным звуком.