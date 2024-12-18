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Posted 18 декабря, 10:08

Published 18 декабря, 10:08

Modified 18 декабря, 10:11

Updated 18 декабря, 10:11

«Азот» оказал финансовую поддержку Краевой больнице имени Вагнера

«Азот» оказал финансовую поддержку Краевой больнице имени Вагнера

18 декабря 2024, 10:08
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“.
Благодаря предприятию, в медучреждении появились новая техника и мебель для кабинета будущих мам.

Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ оказал благотворительную помощь „Краевой больнице им. Вагнера Е.А.“ в размере 220 тыс. рублей. Денежные средства направлены на оснащение помещения женской консультации, где проходят занятия „Школы беременных“.

Для кабинета будущих мам были куплены новые шторы. Также там появились мягкая мебель и угловые стеллажи. Для просмотра обучающих видео приобретены современные ноутбук и проектор. Теперь ознакомительные и учебные фильмы для беременных будут показаны в более четком изображении и с качественным звуком.

Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“

Людмила Ершова, председатель Общественного совета при Краевой больнице им. Е. А. Вагнера:

— Мы получили нужную для нас технику и мебель для кабинета будущих мам. Она актуальна. Теперь пациенткам будет гораздо комфортнее и уютнее находиться в женской консультации. Благодарим филиал «Азот» за помощь в решении этого вопроса.

Юлия Кусова, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по правовым вопросам, депутат Березниковской городской думы:

— «Школа беременных» помогает женщинам подготовиться к материнству, а это очень важно для будущего наших детей. Теперь посетительницы женской консультации будут чувствовать себя комфортнее, уютнее. Очень важно, чтобы дети росли в любви и заботе. Это, безусловно, будет способствовать укреплению института семьи в нашем обществе.
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