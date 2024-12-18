Более 120 молодых ученых и студентов представили разработки на конференции

«Цель ОМК — дальнейшее развитие в Выксе одной из лучших в стране инженерных школ. Для этого мы выстраиваем систему непрерывного технического образования, и научно-практическая конференция — ее важная часть. Мы видим, что с каждым годом уровень исследований становится выше, растет экономический эффект от внедрения инновационных решений. Мы также отмечаем рост интереса к научной деятельности как у сотрудников ОМК, так и среди студентов профильных вузов. На предприятиях нашей компании строят карьеру более 20 победителей конференций прошлых лет, а их патентованные изобретения успешно используются на производствах», — отметила на встрече с молодыми учеными президент ОМК Наталья Еремина.