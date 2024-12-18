Более 120 молодых ученых и студентов представили разработки на конференции

Posted 18 декабря, 05:27
Published 18 декабря, 05:27
Modified 18 декабря, 05:29
Updated 18 декабря, 05:29
В ней участвовали более 120 сотрудников ОМК и студентов профильных образовательных учреждений. 24 автора лучших работ и докладов получили вознаграждение от 25 до 150 тысяч рублей, а их решения уже находят применение в реальном производстве.
В мероприятии участвовали сотрудники предприятий ОМК из Альметьевска (Республика Татарстан), Белгорода, Благовещенска (Республика Башкортостан), Выксы (Нижегородская область), Чусового (Пермский край), Челябинска, вагоноремонтных депо «ОМК Стальной путь» и собственной ИТ-компании.
Вместе с молодыми специалистами ОМК в конференции участвовали более 30 студентов. Они представляли университет «МИСИС» и его филиалы, Муромский институт Владимирского государственного университета, Ивановский политехнический университет, Выксунский металлургический колледж им. А. А. Козерадского и др.
Эксперты конференции отметили, что большое количество докладов этого года связаны с улучшением производства. Участники конференции рассматривали возможность применения аддитивных и IT-технологий, представили результаты освоения инновационной продукции, проекты по роботизации, автоматизации и цифровизации. Исследования вошли в сборник, который будут использовать в компании для совершенствования производств.
«Цель ОМК — дальнейшее развитие в Выксе одной из лучших в стране инженерных школ. Для этого мы выстраиваем систему непрерывного технического образования, и научно-практическая конференция — ее важная часть. Мы видим, что с каждым годом уровень исследований становится выше, растет экономический эффект от внедрения инновационных решений. Мы также отмечаем рост интереса к научной деятельности как у сотрудников ОМК, так и среди студентов профильных вузов. На предприятиях нашей компании строят карьеру более 20 победителей конференций прошлых лет, а их патентованные изобретения успешно используются на производствах», — отметила на встрече с молодыми учеными президент ОМК Наталья Еремина.
Научно-практическая конференция молодых специалистов ОМК носит имя Серафима Захаровича Афонина (1935–2014 гг.), заслуженного металлурга РСФСР и России, трижды лауреата премии Правительства СССР и Правительства России. Серафим Захарович долгое время возглавлял научно-технический совет Объединенной металлургической компании.
Участвуя в научной деятельности, молодые специалисты ОМК развивают профессиональную экспертизу и компетенции, получают материальное поощрение, а также растут по карьере. Так, участники НПК прошлых лет стали авторами изобретений и полезных моделей, зарегистрировав 14 патентов. Девять человек имеют различные ведомственные, региональные и корпоративные награды. Многие построили карьеру от специалистов до руководителей отделов стратегически важных направлений.
ОМК строит в Выксе комплекс корпоративного университета ОМК и детский технопарк «Кванториум», открывает инженерные классы, поддерживает профессиональных педагогов, а также наставников из числа сотрудников, развивает партнерство с колледжами и вузами по всей стране. Цель компании — развитие одной из лучших в стране инженерных школ и трансляция опыта Выксы на другие регионы присутствия ОМК.