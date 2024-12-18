Бывших владельцев Мотовилихи обязали заплатить в бюджет 2,7 миллиарда рублей

Депутат Заксобрания Прикамья Вагаршак Сарксян и члены его семьи, а также бывшие депутаты Госдумы РФ Рафаэль Гималов и Марат Загидуллов, бизнесмены Юрий Медведюк и Руслан Валитов пытались доказать, что не должны отвечать за банкротство «Мотовилихинских заводов», либо к ответственности должны быть привлечены все члены совета директоров и контролирующие предприятия лица. Они и ранее заявляли, что выдача займов и оплата за содержание соцобъектов не были притворными сделками для вывода средств со счетов завода.