Бывших владельцев Мотовилихи обязали заплатить в бюджет 2,7 миллиарда рублей

Posted 18 декабря, 13:44
Published 18 декабря, 13:44
Modified 18 декабря, 13:46
Updated 18 декабря, 13:46
Судья Пермского краевого суда отказал в удовлетворении апелляционных жалоб восьмерых физических лиц — бывших совладельцев, топ-менеджеров и руководителей ПАО «Мотовилихинские заводы», обратил внимание на решение «КоммерсантЪ-Прикамье». Ранее первая инстанция удовлетворила иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с них свыше 2,7 млрд рублей. Таким образом решение о возврате этих денег в бюджет вступило в законную силу.
Депутат Заксобрания Прикамья Вагаршак Сарксян и члены его семьи, а также бывшие депутаты Госдумы РФ Рафаэль Гималов и Марат Загидуллов, бизнесмены Юрий Медведюк и Руслан Валитов пытались доказать, что не должны отвечать за банкротство «Мотовилихинских заводов», либо к ответственности должны быть привлечены все члены совета директоров и контролирующие предприятия лица. Они и ранее заявляли, что выдача займов и оплата за содержание соцобъектов не были притворными сделками для вывода средств со счетов завода.
Генпрокуратура пыталась взыскать с группы управленцев Мотовилихи не только размер нанесенного ущерба, но и мораторных процентов в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации. Согласно расчету истца, они составляют 1,2 млрд рублей, но в этом суд отказал Генпрокуратуре, удовлетворив иск лишь частично. Изначально общий размер иска составлял 3,8 млрд рублей.