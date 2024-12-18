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Posted 18 декабря, 13:44

Published 18 декабря, 13:44

Modified 18 декабря, 13:46

Updated 18 декабря, 13:46

Бывших владельцев Мотовилихи обязали заплатить в бюджет 2,7 миллиарда рублей

Бывших владельцев Мотовилихи обязали заплатить в бюджет 2,7 миллиарда рублей

18 декабря 2024, 13:44
Фото: properm.ru.
Сюжет
Мотовилихинские заводы
Экс-акционеры «Мотовилихинских заводов» не смогли опротестовать иск Генпрокуратуры о возмещении убытков обанкротившегося предприятия в бюджет.

Судья Пермского краевого суда отказал в удовлетворении апелляционных жалоб восьмерых физических лиц — бывших совладельцев, топ-менеджеров и руководителей ПАО «Мотовилихинские заводы», обратил внимание на решение «КоммерсантЪ-Прикамье». Ранее первая инстанция удовлетворила иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с них свыше 2,7 млрд рублей. Таким образом решение о возврате этих денег в бюджет вступило в законную силу.

Депутат Заксобрания Прикамья Вагаршак Сарксян и члены его семьи, а также бывшие депутаты Госдумы РФ Рафаэль Гималов и Марат Загидуллов, бизнесмены Юрий Медведюк и Руслан Валитов пытались доказать, что не должны отвечать за банкротство «Мотовилихинских заводов», либо к ответственности должны быть привлечены все члены совета директоров и контролирующие предприятия лица. Они и ранее заявляли, что выдача займов и оплата за содержание соцобъектов не были притворными сделками для вывода средств со счетов завода.

Генпрокуратура пыталась взыскать с группы управленцев Мотовилихи не только размер нанесенного ущерба, но и мораторных процентов в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации. Согласно расчету истца, они составляют 1,2 млрд рублей, но в этом суд отказал Генпрокуратуре, удовлетворив иск лишь частично. Изначально общий размер иска составлял 3,8 млрд рублей.

Экс-владельцы Мотовилихи обжалуют решение о возмещении миллиардов в бюджет России
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#Суд#Экономика#Мотовилихинские заводы#Мотовилиха#ПАО «Мотовилихинские заводы»
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