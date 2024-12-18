«Деваться было некуда». В Перми подорожала стоимость проезда в маршрутке «7т»

Posted 18 декабря, 09:50
Published 18 декабря, 09:50
Modified 18 декабря, 09:52
Updated 18 декабря, 09:52
В Перми второй раз за год повысили стоимость проезда в маршрутном такси «7т», следующем от м/р Новый Крым до Центрального рынка. Сейчас пассажиры должны заплатить за поездку за три рубля больше прежнего — 48 рублей, сообщает 59.RU.
Цену проезда на маршрутке определяет сам перевозчик. Глава ООО «Транзит» Олег Залесных сообщил изданию основную причину подорожания. По его словам, стоимость дизельного топливо резко возросла. «Солярка растёт в цене не по дням, а по часам, все расходы растут. Мы уже долго терпели это, деваться было некуда, пошли в повышение стоимости проезда», — говорит руководитель общества.
В конце прошлого года цена проезда достигла отметки 45 рублей. Помимо этого, в апреле 2023 года перевозчик убрал скидку до 40 рублей при оплате наличными и 30 рублей при поездке на территории Кировского района.
Напомним, что Роспотребнадзор признал незаконной практикой устанавливать разную стоимость проезда в общественном транспорте при разных способах оплаты. В апреле текущего года сообщалось, что пермским перевозчикам, которых уличили в нарушении закона, объявили предостережения. Речь тогда шла о маршрутке №10, стоимость проезда в которой при оплате картой составляла 40 рублей, а при оплате наличными — 35 рублей.