«Деваться было некуда». В Перми подорожала стоимость проезда в маршрутке «7т»

Цену проезда на маршрутке определяет сам перевозчик. Глава ООО «Транзит» Олег Залесных сообщил изданию основную причину подорожания. По его словам, стоимость дизельного топливо резко возросла. «Солярка растёт в цене не по дням, а по часам, все расходы растут. Мы уже долго терпели это, деваться было некуда, пошли в повышение стоимости проезда», — говорит руководитель общества.