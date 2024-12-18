Добыча угля снизилась в Кузбассе

Как сообщает VSE42.Ru со ссылкой на министерство угольной промышленности Кузбасса, из региона вывезено 158,1 млн тонн — это на 9,9% меньше, чем в прошлом году. Экспорт снизился на 11,9%, до 92 млн тонн. В то же время уровень среднемесячной зарплаты для работников угольной отрасли по основному виду деятельности увеличился на 13%, до 110,7 тыс. рублей. В среднем на угледобывающих и перерабатывающих предприятиях Кемеровской области работают 96,4 тыс. человек.