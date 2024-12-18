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Posted 18 декабря, 11:12

Published 18 декабря, 11:12

Modified 18 декабря, 11:15

Updated 18 декабря, 11:15

Добыча угля снизилась в Кузбассе

Добыча угля снизилась в Кузбассе

18 декабря 2024, 11:12
Фото: unsplash.com.
На угледобывающих и перерабатывающих предприятиях региона работает более 96 тыс. человек.

В Кемеровской области упала добыча угля. С января по ноябрь текущего года в регионе добыли 180,3 млн тонн ископаемого, что на 15,6 млн тонн меньше (-8%), чем в аналогичном периоде 2023 года.

Как сообщает VSE42.Ru со ссылкой на министерство угольной промышленности Кузбасса, из региона вывезено 158,1 млн тонн — это на 9,9% меньше, чем в прошлом году. Экспорт снизился на 11,9%, до 92 млн тонн. В то же время уровень среднемесячной зарплаты для работников угольной отрасли по основному виду деятельности увеличился на 13%, до 110,7 тыс. рублей. В среднем на угледобывающих и перерабатывающих предприятиях Кемеровской области работают 96,4 тыс. человек.

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#Общество#Экономика#Шахты
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