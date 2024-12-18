ЕР: Поддержка бойцов СВО и работа над бюджетом стали приоритетами в осеннюю сессию

Posted 18 декабря, 15:26
Published 18 декабря, 15:26
Modified 18 декабря, 15:27
Updated 18 декабря, 15:27
Среди принятых на законодательном уровне инициатив — присвоение статуса ветерана боевых действий сотрудникам военно-гражданских администраций Запорожья и Херсонской области и работникам МЧС, которые занимаются разминированием территорий в зоне СВО. Также были приняты законы о запрете взыскания исполнительского сбора с участников спецоперации, о возможности регистрации участников СВО по доверенности и о праве военнослужащих, в семьях которых есть дети с инвалидностью, на обеспечение жильём во внеочередном порядке, пишет mkset.ru.
Кроме того, «Единая Россия» сосредоточилась на работе над федеральным бюджетом, который в итоге получился сбалансированным и соответствующим стратегическим приоритетам государственного развития. В бюджете предусмотрено 15 триллионов рублей на реализацию народной программы партии, причем дополнительные средства в размере 161,7 миллиарда рублей были заложены после внесения поправок, предложенных «Единой Россией». Эти деньги будут вложены в строительство школ, детских садов, автодорог, развитие науки, инфраструктуры для детского спорта и отдыха, поддержку сёл и регионов. Часть этих средств будет направлена на помощь участникам СВО и их семьям.
«Единая Россия» также предложила законопроекты о предоставлении дополнительного отпуска супругам и родителям раненых бойцов, о совершенствовании работы частных агентств занятости и о дополнительной защите прав временных сотрудников.
Фракция «Единая Россия» внесла на рассмотрение сто законопроектов, из которых восемьдесят семь стали законами. Было принято семнадцать инициированных партией законов по поддержке участников СВО. Ещё двенадцать законодательных инициатив находятся на стадии рассмотрения. Об этом сообщается на сайте партии ER.RU.
Владимир Якушев подчеркнул, что в следующем году работа партии будет не менее активной.
На XXII съезде «Единой России» глава государства Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев озвучили направления, которым следует уделить особое внимание в ближайшее время. Это поддержка ветеранов боевых действий и их семей, в первую очередь тех, кто потерял близких в зоне СВО. Новый раздел народной программы партии посвящён в основном законодательной работе. Глава государства подчеркнул необходимость участия всех институтов партии в реализации новых национальных проектов. При этом он особо выделил программы капремонта школ, благоустройства общественных пространств, социальной газификации и модернизации почтовых отделений.