ЕР: Поддержка бойцов СВО и работа над бюджетом стали приоритетами в осеннюю сессию

Кроме того, «Единая Россия» сосредоточилась на работе над федеральным бюджетом, который в итоге получился сбалансированным и соответствующим стратегическим приоритетам государственного развития. В бюджете предусмотрено 15 триллионов рублей на реализацию народной программы партии, причем дополнительные средства в размере 161,7 миллиарда рублей были заложены после внесения поправок, предложенных «Единой Россией». Эти деньги будут вложены в строительство школ, детских садов, автодорог, развитие науки, инфраструктуры для детского спорта и отдыха, поддержку сёл и регионов. Часть этих средств будет направлена на помощь участникам СВО и их семьям.