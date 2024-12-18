Филиал «ПМУ» направил в санатории более 50 сотрудников в 2024 году

Posted 18 декабря, 10:06
Published 18 декабря, 10:06
Modified 18 декабря, 10:10
Updated 18 декабря, 10:10
Часть сотрудников «ПМУ» по рекомендации профпатолога после периодического медицинского осмотра прошла лечение в санаториях, аккредитованных Фондом социального страхования (ФСС). Остальные участвовали в программе РВЛ, в рамках которой могли самостоятельно выбрать курорт. Популярностью пользовались санатории Пермского края: «Усть-Качка», «Ключи», «Демидково», «Красный яр», а также дома отдыха в Кисловодске и Ессентуках.
Ирина Шаркевич, зам. директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике:
На базе здравпункта «ПМУ» регулярно организуются медицинские осмотры, по итогам которых врачи могут порекомендовать сотруднику пройти лечебный курс в санатории. Возможность отдохнуть на курорте есть и без медицинского направления в рамках корпоративной программы ДМС. Забота о здоровье сотрудников — приоритет «Уралхима», поэтому предприятие берет на себя оплату части стоимости путевки.
РВЛ предоставляется сотрудникам филиала «ПМУ» в рамках корпоративной программы ДМС один раз в три года при стаже работы на заводе более одного года. Размеры страховых сумм зависят от стажа и могут составить до 20 тыс. руб. Санаторно-курортное лечение по рекомендации профпатолога сотрудникам со стажем работы от трех лет предоставляется один раз в два года за счет средств ФСС. Если стоимость путевки не превышает размер утвержденного норматива на текущий год, то для сотрудника отдых бесплатный.
Обширный социальный пакет сотрудников филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ включает в себя ДМС, несколько видов материальной помощи, меры поддержки семей и детей сотрудников, корпоративную ипотечную программу, дополнительные дни отдыха, доставку корпоративным транспортом и многое другое.