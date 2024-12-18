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Posted 18 декабря, 10:06

Published 18 декабря, 10:06

Modified 18 декабря, 10:10

Updated 18 декабря, 10:10

Филиал «ПМУ» направил в санатории более 50 сотрудников в 2024 году

Филиал «ПМУ» направил в санатории более 50 сотрудников в 2024 году

18 декабря 2024, 10:06
Фото: Андрей Хузин.
Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ подвел итоги реализации программ санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного лечения (РВЛ) персонала. В 2024 году 54 сотрудника предприятия прошли лечебно-оздоровительные курсы в санаториях и профилакториях Пермского края, а также за его пределами.

Часть сотрудников «ПМУ» по рекомендации профпатолога после периодического медицинского осмотра прошла лечение в санаториях, аккредитованных Фондом социального страхования (ФСС). Остальные участвовали в программе РВЛ, в рамках которой могли самостоятельно выбрать курорт. Популярностью пользовались санатории Пермского края: «Усть-Качка», «Ключи», «Демидково», «Красный яр», а также дома отдыха в Кисловодске и Ессентуках.

Фото: Андрей Хузин

Ирина Шаркевич, зам. директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике:

На базе здравпункта «ПМУ» регулярно организуются медицинские осмотры, по итогам которых врачи могут порекомендовать сотруднику пройти лечебный курс в санатории. Возможность отдохнуть на курорте есть и без медицинского направления в рамках корпоративной программы ДМС. Забота о здоровье сотрудников — приоритет «Уралхима», поэтому предприятие берет на себя оплату части стоимости путевки.

РВЛ предоставляется сотрудникам филиала «ПМУ» в рамках корпоративной программы ДМС один раз в три года при стаже работы на заводе более одного года. Размеры страховых сумм зависят от стажа и могут составить до 20 тыс. руб. Санаторно-курортное лечение по рекомендации профпатолога сотрудникам со стажем работы от трех лет предоставляется один раз в два года за счет средств ФСС. Если стоимость путевки не превышает размер утвержденного норматива на текущий год, то для сотрудника отдых бесплатный.

Фото: Андрей Хузин

Обширный социальный пакет сотрудников филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ включает в себя ДМС, несколько видов материальной помощи, меры поддержки семей и детей сотрудников, корпоративную ипотечную программу, дополнительные дни отдыха, доставку корпоративным транспортом и многое другое.

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