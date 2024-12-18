Филиал «ПМУ» направил в санатории более 50 сотрудников в 2024 году

РВЛ предоставляется сотрудникам филиала «ПМУ» в рамках корпоративной программы ДМС один раз в три года при стаже работы на заводе более одного года. Размеры страховых сумм зависят от стажа и могут составить до 20 тыс. руб. Санаторно-курортное лечение по рекомендации профпатолога сотрудникам со стажем работы от трех лет предоставляется один раз в два года за счет средств ФСС. Если стоимость путевки не превышает размер утвержденного норматива на текущий год, то для сотрудника отдых бесплатный.