ФОМС: В новых российских регионах выдали более 3,5 млн полисов ОМС

Posted 18 декабря, 08:28
Published 18 декабря, 08:28
Modified 18 декабря, 08:29
Updated 18 декабря, 08:29
Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин сообщил, что с момента введения цифровых полисов в России ими уже пользуются около 22 миллионов граждан. Об этом пишет newizv.ru.
С полисом ОМС жители новых регионов, как и другие застрахованные, имеют право бесплатно получать качественную медицинскую помощь на территории проживания и в любом субъекте страны, включая высокотехнологичную помощь в федеральных клиниках.
Для оформления полиса ОМС можно обратиться в территориальный фонд ОМС, отделение МФЦ или воспользоваться порталом «Госуслуги».
В декабре 2024 года Правительство России утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах на следующий год. В 2025 году жители этих регионов продолжат получать бесплатную медицинскую помощь, включая высокотехнологичную, в рамках базовой программы ОМС. На эти цели из бюджета ФОМС будет выделено более 58 миллиардов рублей.