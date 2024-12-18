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Posted 18 декабря, 08:28

Published 18 декабря, 08:28

Modified 18 декабря, 08:29

Updated 18 декабря, 08:29

ФОМС: В новых российских регионах выдали более 3,5 млн полисов ОМС

ФОМС: В новых российских регионах выдали более 3,5 млн полисов ОМС

18 декабря 2024, 08:28
Фото: 1MI.
Более 3,5 миллиона жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей оформили и получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин сообщил, что с момента введения цифровых полисов в России ими уже пользуются около 22 миллионов граждан. Об этом пишет newizv.ru.

С полисом ОМС жители новых регионов, как и другие застрахованные, имеют право бесплатно получать качественную медицинскую помощь на территории проживания и в любом субъекте страны, включая высокотехнологичную помощь в федеральных клиниках.

Для оформления полиса ОМС можно обратиться в территориальный фонд ОМС, отделение МФЦ или воспользоваться порталом «Госуслуги».

В декабре 2024 года Правительство России утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах на следующий год. В 2025 году жители этих регионов продолжат получать бесплатную медицинскую помощь, включая высокотехнологичную, в рамках базовой программы ОМС. На эти цели из бюджета ФОМС будет выделено более 58 миллиардов рублей.

#Общество
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