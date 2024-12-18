ФОМС: В новых российских регионах выдали более 3,5 млн полисов ОМС

В декабре 2024 года Правительство России утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах на следующий год. В 2025 году жители этих регионов продолжат получать бесплатную медицинскую помощь, включая высокотехнологичную, в рамках базовой программы ОМС. На эти цели из бюджета ФОМС будет выделено более 58 миллиардов рублей.