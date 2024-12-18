«Индекс тревожности» при покупке квартир у пермяков снизился до 34%

На ситуацию на рынке новостроек повлияли несколько факторов: высокая ключевая ставка, увеличение первоначального взноса по ипотеке, сложности с получением субсидированных ипотек, а также перебои с лимитам. Так, в ноябре в среднем по России порядка 33% бронирований не перешли в сделки.