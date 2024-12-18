«Индекс тревожности» при покупке квартир у пермяков снизился до 34%

Posted 18 декабря, 03:47
Published 18 декабря, 03:47
Modified 18 декабря, 03:49
Updated 18 декабря, 03:49
В ноябре 2024 года 34% забронированных квартир в Перми не конвертировалась в реальные сделки. Статистику привели аналитики сервиса «Объектив.РФ». За минувший месяц на рынке первичной недвижимости было совершено 424 сделки по договору долевого участия (ДДУ).
На ситуацию на рынке новостроек повлияли несколько факторов: высокая ключевая ставка, увеличение первоначального взноса по ипотеке, сложности с получением субсидированных ипотек, а также перебои с лимитам. Так, в ноябре в среднем по России порядка 33% бронирований не перешли в сделки.
«Как правило, в нормальной рыночной ситуации 20-25% бронирований не конвертируются в сделку по ряду причин: покупатель выбрал другую квартиру, отложил сделку, передумал, ему не одобрили ипотеку, изменились условия и так далее. Отклонение в ту или иную сторону указывает на радикальную смену настроений аудитории», — говорит глава Центра маркетинговых исследований «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая.
Эксперты отмечают, кто общее количество совершенных сделок по ДДУ на первичном рынке растет, однако этот показатель все еще далек от результатом прошлого года. В июле текущего года после отмены льготной ипотеки в Перми была продана 251 квартира.