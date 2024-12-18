Инклюзивные практики. Пермские театры подготовили постановки для особых зрителей

Главный герой мюзикла «Удачи, Марк!» сталкивается с проблемой, наверняка знакомой каждому подростку: он чувствует себя человеком-невидимкой. Но вчера он был особенно видимым, ведь показ спектакля впервые сопровождался тифлокомментированием.



Перед началом спектакля ребята получили специальное оборудование — приёмники с наушниками, чтобы слышать тифлокомментатора, который в паузы между репликами артистов описывал визуальную составляющую спектакля: кто вышел на сцену, как выглядят и двигаются герои, как сменяются декорации и так далее.



Пригласить особенных зрителей на спектакль «Удачи, Марк!» мы смогли благодаря поддержке программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Также специально для ТТ Пермская краевая спецбиблиотека для слепых напечатала особенные программки спектакля с использованием укрупнённого шрифта и рельефно-точечного шрифта Брайля.



Наиля Ибрагимова, тифлокомментатор проекта:

«Я стараюсь уловить настроение конкретной постановки, общий эмоциональный фон, чтобы подготовить гармоничный тифлокомментарий, который будет звучать в унисон со спектаклем. Самое приятное в нашей работе — это то, что незрячие ребята обретают способность воспринимать художественные произведения, и каждый раз это похоже на чудо».



28 декабря Пермский театр оперы и балета покажет оперу «Приключение в оперной стране» с тифлокомментариями.



Для трансляции тифлокомментариев используется не только специальное оборудование (передатчик с микрофоном и приёмники), но и приложение «Особый взгляд» https://svtiflo.ru/.