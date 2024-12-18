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Posted 18 декабря, 11:58

Published 18 декабря, 11:58

Modified 18 декабря, 11:58

Updated 18 декабря, 11:58

Инклюзивные практики. Пермские театры подготовили постановки для особых зрителей

Инклюзивные практики. Пермские театры подготовили постановки для особых зрителей

18 декабря 2024, 11:58
Фото: Театр-Театр.
Мюзикл «Удачи, Марк!» в Театре-Театре увидели первые 16 особенных зрителей — ученики Специальной общеобразовательной школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей.

Главный герой мюзикла «Удачи, Марк!» сталкивается с проблемой, наверняка знакомой каждому подростку: он чувствует себя человеком-невидимкой. Но вчера он был особенно видимым, ведь показ спектакля впервые сопровождался тифлокомментированием.

Перед началом спектакля ребята получили специальное оборудование — приёмники с наушниками, чтобы слышать тифлокомментатора, который в паузы между репликами артистов описывал визуальную составляющую спектакля: кто вышел на сцену, как выглядят и двигаются герои, как сменяются декорации и так далее.

Пригласить особенных зрителей на спектакль «Удачи, Марк!» мы смогли благодаря поддержке программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Также специально для ТТ Пермская краевая спецбиблиотека для слепых напечатала особенные программки спектакля с использованием укрупнённого шрифта и рельефно-точечного шрифта Брайля.

Наиля Ибрагимова, тифлокомментатор проекта:
«Я стараюсь уловить настроение конкретной постановки, общий эмоциональный фон, чтобы подготовить гармоничный тифлокомментарий, который будет звучать в унисон со спектаклем. Самое приятное в нашей работе — это то, что незрячие ребята обретают способность воспринимать художественные произведения, и каждый раз это похоже на чудо».

28 декабря Пермский театр оперы и балета покажет оперу «Приключение в оперной стране» с тифлокомментариями.

Для трансляции тифлокомментариев используется не только специальное оборудование (передатчик с микрофоном и приёмники), но и приложение «Особый взгляд» https://svtiflo.ru/.

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