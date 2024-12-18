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Posted 18 декабря, 06:10

Published 18 декабря, 06:10

Modified 18 декабря, 06:12

Updated 18 декабря, 06:12

На следующей неделе на севере Пермского края могут упасть части ракеты–носителя

На севере Пермского края на следующей неделе могут упасть части ракеты–носителя

18 декабря 2024, 06:10
Фото: Изображение Midjourney.

На следующей неделе на севере Пермского края могут упасть части ракеты–носителя

Старт ракеты-носителя «Союз -2 -1б» запланирован на 25 или 26 декабря.

В декабре на севере Пермского края могут упасть отделяющиеся части ракеты–носителя «Союз -2 -1б». Как сообщает администрация Красновишерского городского округа, вероятные даты запуска ракеты с космическим аппаратом «Ресурс — П» №5 с космодрома «Байконур» 25 (основная дата) или 26 декабря. Запуск запланирован на 12:45 местного времени.

Администрация округа просит людей воздержаться от посещения востока муниципалитета в период запуска космического аппарата или выехать за пределы опасного района на период с 25 декабря с 12:00 до 17:00 и 26 декабря с 12:00 до 17:00 с целью сохранения жизни и здоровья.

К Международной космической станции в августе была запущена ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28».

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#Происшествия#Космос#Ракета#Ракета-носитель
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