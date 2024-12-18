На севере Пермского края на следующей неделе могут упасть части ракеты–носителя

Posted 18 декабря, 06:10
Published 18 декабря, 06:10
Modified 18 декабря, 06:12
Updated 18 декабря, 06:12
В декабре на севере Пермского края могут упасть отделяющиеся части ракеты–носителя «Союз -2 -1б». Как сообщает администрация Красновишерского городского округа, вероятные даты запуска ракеты с космическим аппаратом «Ресурс — П» №5 с космодрома «Байконур» 25 (основная дата) или 26 декабря. Запуск запланирован на 12:45 местного времени.
Администрация округа просит людей воздержаться от посещения востока муниципалитета в период запуска космического аппарата или выехать за пределы опасного района на период с 25 декабря с 12:00 до 17:00 и 26 декабря с 12:00 до 17:00 с целью сохранения жизни и здоровья.
К Международной космической станции в августе была запущена ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28».