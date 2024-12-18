На севере Пермского края на следующей неделе могут упасть части ракеты–носителя

Администрация округа просит людей воздержаться от посещения востока муниципалитета в период запуска космического аппарата или выехать за пределы опасного района на период с 25 декабря с 12:00 до 17:00 и 26 декабря с 12:00 до 17:00 с целью сохранения жизни и здоровья.