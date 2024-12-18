Недовольным жителям Чусового выплатят компенсации за отопление. Кому еще?

Posted 18 декабря, 09:05
Published 18 декабря, 09:05
Modified 18 декабря, 09:07
Updated 18 декабря, 09:07
Власти Пермского края пообещали жителям региона, в том числе и жителям Чусового, которые жаловались на двухкратный рост тарифов на тепло, выплатить компенсации и субсидии. Речь идет о тех, кто живет в домах без приборов для учета тепловой энергии. Информация об этом появилась в телеграм-канале регионального МинЖКХ со ссылкой на зампредседателя Правительства Прикамья Андрея Кокорева. Ранее сообщалось, что резкое увеличение платы за тепловую энергию чусовляне заметили в начале декабря, что привело к массовому возмущению.
Новые тарифы ввели 13 октября 2024 года. Для двухэтажных блочных домов, в том числе в Чусовом, норматив за тепло составил 0,0455 Гкал на 1 кв. м общей площади. Отметим, что ранее норматив составлял 0,0308 Гкал. По итогам месяца плата за отопление выросла в домах, не оборудованных приборами учета.
Суммы в квитанциях за ноябрь почти в два раза превысили показания за октябрь. К примеру, как сообщили Properm.ru, жительнице одного дома в Чусовом начислили порядка 3,8 тыс. рублей за октябрь, а за ноябрь — около 6,7 тыс. рублей. На днях глава Чусовского района Сергей Белов прокомментировал сложившуюся ситуацию в соцсетях. По его словам, власти провели встречу с недовольными жителями поселка Металлургов и пришли к выводу, что «люди поддаются на провокации и неверно интерпретируют информацию».
«В некоторых домах новый норматив даже ниже, чем в прошлом году. Прошу ориентироваться только на официальные источники информации! Повышение нормативов коснулось только жителей одно- и двухэтажных домов», — говорит Белов. Жителям муниципалитета было предложено либо обратиться за компенсацией расходов за отопление, либо установить счетчики тепла в домах за счет муниципалитета.
Два года тому назад прокуратура обратилась в суд с требованием о пересмотре существующих нормативов на теплоснабжение, которые устанавливались для домов без приборов учета. Под действие этого норматива попадали и двухэтажные шлакоблочные дома. Надзорный орган требовал, чтобы краевое министерство тарифного регулирования сделало расчет, опираясь на фактические расходы тепла в аналогичных жилых помещениях с установленными приборами учета. В сентябре прошлого года суд удовлетворил требования заявителя.
Так, жильцы тех домов, которых затронули изменения, могут получить компенсации и субсидии. Размер компенсации рассчитывается в индивидуальном порядке. Субсидия дается тогда, если расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 22% общего дохода семьи.
Для того, чтобы получить компенсацию жителям необходимо обратиться в ИГЖН Пермского края с заявлением в свободной форме и всеми квитанциями за октябрь, ноябрь и декабрь 2024 года. Обращение можно направить через онлайн через «Интернет-приемную Пермского края», ГИС ЖКХ, лично на ул. Клары Цеткин, 10 а, каб. 800 или в офисах МФЦ. После этого нужно обратиться в орган соцзащиты по месту жительства. Для получения субсидии следует обратиться в МФЦ или подать документы через «Госуслуги».