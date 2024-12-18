Недовольным жителям Чусового выплатят компенсации за отопление. Кому еще?

Для того, чтобы получить компенсацию жителям необходимо обратиться в ИГЖН Пермского края с заявлением в свободной форме и всеми квитанциями за октябрь, ноябрь и декабрь 2024 года. Обращение можно направить через онлайн через «Интернет-приемную Пермского края», ГИС ЖКХ, лично на ул. Клары Цеткин, 10 а, каб. 800 или в офисах МФЦ. После этого нужно обратиться в орган соцзащиты по месту жительства. Для получения субсидии следует обратиться в МФЦ или подать документы через «Госуслуги».