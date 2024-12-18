Пермский чиновник, осуждённый за мошенничество и коррупцию, отправился на СВО

Posted 18 декабря, 04:32
Published 18 декабря, 04:32
Modified 18 декабря, 04:34
Updated 18 декабря, 04:34
Бывший глава Култаевского поселения Андрей Щекалев, осужденный за мошенничество и взяточничество, отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны. Теперь он участвует в боевых действиях, пишет «Коммерсант-Прикамье».
В 2012 году против главы поселения возбудили уголовное дело за махинации с земельными участками и хищение имущества. Щекалев был признан виновным по 69 эпизодам мошенничества, семи случаям взяточничества и другим преступлениям.
После освобождения под залог в 2015 году он скрылся и был объявлен в розыск. Заочно ему назначили 11,5 лет колонии строгого режима. Лишь в 2022 году он был задержан в Феодосии. Затем добился пересмотра приговора, который сократил срок наказания до 7,5 лет.
Находясь в колонии, Щекалев частично признал вину и летом 2023 года подписал контракт с Минобороны, сообщает издание.
Часть заключенных исправительной колонии №9 в Соликамске, которые принимали участие в беспорядках в 2019 году, отправились на СВО. Контракты о прохождении военной службы с Минобороны заключили четверо из одиннадцати фигурантов дела о дезорганизации деятельности исправительного учреждения.