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Posted 18 декабря, 04:32

Published 18 декабря, 04:32

Modified 18 декабря, 04:34

Updated 18 декабря, 04:34

Экс-глава Култаевского поселения отправился из колонии на СВО

Пермский чиновник, осуждённый за мошенничество и коррупцию, отправился на СВО

18 декабря 2024, 04:32
Фото: 1MI.

Экс-глава Култаевского поселения отправился из колонии на СВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Щекалев отбывал срок в 7,5 лет колонии строгого режима.

Бывший глава Култаевского поселения Андрей Щекалев, осужденный за мошенничество и взяточничество, отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны. Теперь он участвует в боевых действиях, пишет «Коммерсант-Прикамье».

В 2012 году против главы поселения возбудили уголовное дело за махинации с земельными участками и хищение имущества. Щекалев был признан виновным по 69 эпизодам мошенничества, семи случаям взяточничества и другим преступлениям.

После освобождения под залог в 2015 году он скрылся и был объявлен в розыск. Заочно ему назначили 11,5 лет колонии строгого режима. Лишь в 2022 году он был задержан в Феодосии. Затем добился пересмотра приговора, который сократил срок наказания до 7,5 лет.

Находясь в колонии, Щекалев частично признал вину и летом 2023 года подписал контракт с Минобороны, сообщает издание.

Часть заключенных исправительной колонии №9 в Соликамске, которые принимали участие в беспорядках в 2019 году, отправились на СВО. Контракты о прохождении военной службы с Минобороны заключили четверо из одиннадцати фигурантов дела о дезорганизации деятельности исправительного учреждения.

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#Военная операция на Украине#Сво
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