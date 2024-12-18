Пермский чиновник, осуждённый за мошенничество и коррупцию, отправился на СВО

После освобождения под залог в 2015 году он скрылся и был объявлен в розыск. Заочно ему назначили 11,5 лет колонии строгого режима. Лишь в 2022 году он был задержан в Феодосии. Затем добился пересмотра приговора, который сократил срок наказания до 7,5 лет.