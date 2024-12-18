Пермяк признан виновным в смерти знакомого в 2003 году

Posted 18 декабря, 05:53
Published 18 декабря, 05:53
Modified 18 декабря, 08:00
Updated 18 декабря, 08:00
Уроженец Перми признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его знакомого в 2003 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Доказательства, собранные следственным отделом по Кировскому району, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 41-летнего уроженца города Перми, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Вечером 28 сентября 2003 года подсудимый и шесть его знакомых, находясь на территории Кировского района Перми, нанесли своему 41-летнему знакомому удары руками, ногами, деревянными битами, палками и топорищем в область головы и левой голени.
На следующий день потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где от полученных телесных повреждений скончался 2 октября 2003 года.
Уголовные дела в отношении других лиц, совершивших указанное преступление, были выделены в отдельное производство.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
На днях в суд передано дело пермяков, жестоко расправившихся с другом на кладбище. Тело мужчины обнаружили утром 15 марта, спустя полторы недели после его исчезновения.